Lavaur - Festival Rock' &'Cars à Lavaur (81) les 11 et 12 juin 2022

Festival ROCK’&’CARS à Lavaur (81) les 11 et 12 juin 2022

- Ouvert à tout public

- Voitures de collection, US cars, Rods, Kustoms et Motos

- Festival de Blues, Rockabilly et Rock n'Roll.

ENTREE GRATUITE

- Plus de 500 voitures sont attendues,

- Des centaines de bécanes Harley et autres marques,

- Pin'up, Stands divers, Buvettes,

- Plusieurs balades,

- Restauration sur place,



SAMEDI 11 juin 2022



10h00 Cruising avec visites de Caves dans le Gaillacois

12h00 Repas d’après cruising au Relais Cathare à Cambon Les Lavaur

14h00 Ouverture du site

15h00 Expo voitures et Motos

17h00 Stands / restauration sur place



18h00 CADILLAC RUMBLE (Rock’n Roll Cambouis)

https://www.facebook.com/rumble.cadillac

20h00 MANU LANVIN & The Devil Blues (Blues Rock)

http://www.manulanvin.com/

22h00 THE GODFATHERS (Rock’n Roll)

https://www.godfathers.uk.com/

24h00 THE SPUNYBOYS (Rockabilly)

https://www.facebook.com/spunyboys/



DIMANCHE 12 juin 2022



09h00 Ouverture du site

10h00 Balade voitures et motos

11h00 Expo voitures / stands / restauration sur place

12h00 Défilé et concours de Pin-up



13h00 THE CRAZY DUCKS (R&R / R&B)

15h00 BONE TEE & THE SWING MOODS (Swing)

http://www.boneteetheslughunters.com/

17h00 Remise des prix voitures et motos

17h30 THE CRAZY DUCKS (R&R / R&B)