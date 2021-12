Sète - L'équipe municipale à la rencontre des habitants de la Caraussane

La Cauraussane est un quartier de Sète qui s’étend du lycée Paul-Valéry jusqu’à la partie haute de la rue Montmorency. Vendredi 10 décembre au matin, l’équipe municipale est allée à la rencontre des habitants du quartier pour faire le point sur les projets à venir, dès la rentrée 2022.

Parmi les élus présents, Blandine Authié, première adjointe, Romain Ferrara, adjoint à la vie des quartiers, Cédric Licciardi, conseiller municipal en charge de la végétalisation participative, Vincent Sabatier, adjoint délégué à la mobilité-voiries. Ils étaient accompagnés d’Anne-Marie Sans, responsable du service Associations et Quartiers.

Placette, Beaux-arts, parc Simone Veil…

La visite s’est ouverte sur une présentation de la future placette Villefranche, située en contrebas du lycée Paul-Valéry. Ornée d’un arbre central, elle sera agrémentée de mobilier urbain et sera finalisée courant janvier. L’école des Beaux-arts a, elle aussi, été évoquée, en référence aux travaux qui s’y déroulent, à savoir une modernisation complète de la villa Erialc.

Par la suite, les élus et les habitants ont pu arpenter la rue Cauraussane, dont la chaussée avait été élargie, et qui va bénéficier de la création de dix logements sociaux dans le cadre du programme Action Cœur de ville. Cédric Licciardi a convié l’assistance à une visite du parc Simone-Veil. Dans le cadre de sa rénovation, ses parterres augmenteront de 1000 m², et les allées seront recouvertes d’un revêtement végétal bio.

La visite s’est achevée sur une rencontre avec le pâtissier “Chez Léo” afin que les élus puissent recueillir les remarques à la fois des riverains et des commerçants.