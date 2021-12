PÉZENAS 2022 DOUBLE ANNIVERSAIRE / BOBY LAPOINTE ET MOLIÈRE

Nous y sommes ! La ville l’attend depuis longtemps, chacun l’espère, tout le monde la rêve… 2022

Une année exceptionnelle, une "année Pézenas" rythmée par les 400 ans de la naissance du plus illustre des auteurs et des comédiens, MOLIÈRE, et les 100 ans de cet auteur et interprète de génie, exceptionnel joueur de mots doté d’un imaginaire sans limite, BOBY LAPOINTE.

Plus de 60 rendez-vous toute l’année vous attendent, dès le 15 janvier. Nous levons le voile sur une partie des rendez-vous, différentes créations qui permettront à notre patrimoine et les talents de la Cité de résonner au-delà de nos frontières. Ville et associations y travaillent ardemment.

le programme de « Pézenas 2022 » ici :

https://www.ville-pezenas.fr/pezenas-2022/

Et le détail de l'ensemble des spectacles de la Saison Culturelle

ci-dessous

https://fr.calameo.com/read/0067093576d6c15234516

............................................................................

Infos et Réservations

04 67 32 59 23

billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr

Théâtre de Pézenas

7bis rue Henri Reboul

Un évènement de la Ville de Pézenas, avec le soutien de l’Agglo Hérault Méditerranée, de l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée, de la DRAC Occitanie, de la Région Occitanie et du Département de l’Hérault.