Hérault - CC. La Domitienne : 37 agents ont participé à la formation PSC1

La Communauté de communes La Domitienne est activement engagée pour la transmission d’une culture commune en matière de sécurité civile.

L’année dernière une convention avec le SDIS 34 et une seconde prévue en 2022 avec le SDIS 11 permettent d’organiser la disponibilité de six agents Sapeurs-Pompiers Volontaires et leur formation annuelle.

La Domitienne a reçu le label employeur partenaire des sapeurs-pompiers par le SDIS 34 pour sa contribution à l’effort de sécurité civile et son implication avec le service départemental d’incendie et de secours.

Courant décembre, 37 agents ont participé à la formation PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1). Cette dernière permet d’apprendre de nombreux gestes, comme le massage cardiaque ou la position latérale de sécurité, susceptibles de sauver des vies.

Les premiers secours sont parfois déterminants. Cette formation est indispensable car la majorité des agents est au contact du public, à l’accueil des structures, sur la voie publique, au Port du Chichoulet, à l’ Office de Tourisme La Domitienne...

En quelques chiffres, La Domitienne dispose de :

79 agents formés aux gestes de 1er secours,

6 agents sapeurs-pompiers volontaires (convention de disponibilité),

7 Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE),

1 formateur Sauveteur Secouriste du Travail (SST).

Fin 2022, tous les agents de La Domitienne seront formés.