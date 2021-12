Montagnac - Spectacle à l'École Maternelle Ferry

Spectacle « Le grenier aux étoiles » à l’école maternelle publique Jules Ferry

Le mardi 30 novembre, les 138 enfants de l’école maternelle Jules Ferry ont pu assister au spectacle, « Le grenier aux étoiles « de la compagnie La part d’Eole, offert par la Municipalité.

Une telle expérience de spectacle vivant permet de travailler le volet artistique et culturel du projet d’école.

Voici le spectacle raconté par des enfants de Grande section : « Léo, un petit garçon caché derrière un coffre à jouets a pris une grande feuille pour écrire sa lettre au Père Noël. Comme il aimait beaucoup la musique, il lui a demandé des instruments. Mais Benjamin, son gros lapin en peluche et son dragon ont appelé le Père Noël pour changer la liste de Léo car ils n’aiment pas le bruit : à la place, ils ont commandé un vélo, un pot de fleurs et un arrosoir jaune. Le Père Noël est arrivé en moto pour déposer les cadeaux. Quand Léo s’est réveillé et qu’il a vu qu’il n’avait pas eu les cadeaux qu’il avait demandé, il s’est mis à pleurer. Sa maman l’a consolé et le musicien est arrivé pour transformer le vélo, l’arrosoir et le pot de fleurs en instruments de musique. Léo était content »

Tous les enfants ont été enchantés par ce spectacle musical agrémenté de quelques tours de magie et certains d’entre eux ont eu la chance d’être invités à rejoindre la scène pendant la représentation pour jouer quelques notes de musique.

La suite des festivités de fin d’année est prévue ce vendredi 17 décembre au matin.