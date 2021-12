Béziers - Un chèque de 3940 € pour le service Pédiatrie du Centre Hospitalier de Béziers

Aujourd'hui Sportifs de Coeur a remis à notre service Pédiatrie un chèque de 3940 € afin d'améliorer les conditions d'accueil et de séjours des enfants hospitalisés. Cette somme a été octroyée par Ford France Beziers suite à l'événement du 30 octobre sur allées Paul Riquet au cours duquel 197 essais avaient été réalisés.

Ford Beziers a également offert un 4x4 Ranger électrique pour égayer le quotidien des enfants malades.

Seul on va plus vite mais Ensemble on va plus loin.