Sète - Des stages de Street Workout à la salle des sports émergents

La municipalité, à travers son service des sports, met en place des stages de Street Workout dans la nouvelle salle de sport émergents du Barrou.

Encadrés par l’association Iron Bar’s 34, les jeunes sétois désirant s’initier à ce sport pourront bénéficier de quatre créneaux durant la première semaine des vacances de Noël : Le lundi et mardi de 18 h à 20 h, et le mercredi et jeudi de 14 à 21 h.

Dans cette nouvelle salle, inaugurée le 4 décembre, les utilisateurs trouveront tout le mobilier nécessaire à la pratique de ce sport apprécié des jeunes.

Les intéressés sont invités à se présenter directement auprès de l’équipe de l’association Iron Bar’s 34, aux créneaux horaires indiqués ci-dessus.