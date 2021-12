Lozère - Nos cabanes de Marielle Macé - Mise en scène par Sophie Lagier

Une proposition théâtrale qui nous mène sur des chemins dérivés, explore et invente les espaces où la vie peut s’organiser d’une autre manière.

De nombreuses tentatives et expériences sont déjà à l’œuvre. La cabane peut être l’une d’elles. Dans son impermanence, sa fragilité et sa précarité, elle offre la possibilité d’une autre relation au lieu et au paysage, d’un autre attachement au monde. Nouage du politique et du poétique, Nos cabanes nous mène sur des chemins dérivés, explore et invente les espaces où la vie peut s’organiser autrement.

Il est question du lieu, de notre relation à lui. Il est question du Nous.

« Faire des cabanes au bord des villes, dans les campements, sur les landes, et au coeur des villes, sur les places, dans les joies et les peurs. Sans ignorer que c'est avec le pire du monde actuel que les cabanes souvent se font, et qu'elles sont simultanément construites par ce pire et par les gestes qui lui sont opposés.»



> Dès 15 ans

> Durée : 45 min