Pézenas - À Pézenas, des animations inédites pour le premier week-end des vacances de Noël

Avec “Nadal à Pézenas”, la Ville propose de nombreuses animations durant tout le mois de décembre pour se préparer à la magie des fêtes de fin d’année. Le week-end du 18 et 19 décembre 2021 s’annonce particulièrement riche en nouveautés.

Pour la première fois, la Ville présente "SceNoël" un spectacle son et lumière majestueux et authentique à découvrir le samedi 18 et dimanche 19 à partir de 18h sur la Place Gambetta. Des projections sont proposées toutes les 30 minutes de 18h à 21h, sur la façade de la Maison Consulaire.

Pour permettre le bon déroulé de l’événement, la Ville rappelle que le stationnement et la circulation sont interdits vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 décembre de 17h à 21h30 sur la Place Gambetta.

Une nouvelle formule pour les Marchés de Noël est également prévue. Le marché de Noël du samedi 18 décembre se tient après le marché traditionnel, à partir de 14h sur la Place Ledru Rollin. Celui du 19 décembre aura lieu à partir de 10h sur la Place Ledru Rollin. Plus de 30 exposants vous y accueilleront.

Les marchés de Noël prévus en itinérances la semaine sont, eux, supprimés.

D’autres animations et surprises vous sont réservés durant ce premier week-end de festivités : concerts dans la ville, sortie du Poulain de Pézenas, déambulations féeriques, parades de mascotte, balades en calèche avec le père Noël, jeux en bois. Découvrez le programme complet sur ville-pezenas.fr