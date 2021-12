Perpignan - Synopsis Danse dévoile son palmarès 2021

Une pluie de médailles, des stages dans les plus belles écoles internationales et 2 recrutements en compagnie : encore une belle année pour l’école Synopsis Danse et ses jeunes danseurs aux carrières prometteuses. Retour sur le palmarès 2021 du Synopsis Youth Ballet.

Concours international de Grasse

Suzie Pevel, Médaille d'or avec les félicitations de jury et Grand Prix de la ville de Grasse

Sacha Meunier, Médaille d'or et prix de la musicalité

Victor Regas-Mas, médaille de bronze

Youth America Grand Prix, semi-finals Paris

Sacha Meunier, 1ère place et stage à l'ecole de l'opera de Paris

Suzie Pevel, Top 12 et stage à l'European Ballet school à Amsterdam

Concours international Méditerranéen de Nîmes

Victor Regas-Mas, médaille d'or

Adriana Petrova, médaille d'or

Sacha Meunier, médaille d’or

2 jeunes danseurs engagés en compagnie

Clara Pevel, engagée à l'American Repertory Ballet aux Etats Unis

Loanah Marty, engagée au Ballet National du Capitole de Toulouse

Le Synopsis Youth Ballet a été créé afin de proposer une solide formation aux enfants tout en respectant leur rythme scolaire. Il a pour ambition de fournir un solide niveau en danse classique et danse contemporaine aux élèves, leur permettant par la suite d’intégrer de grandes écoles de danse classique internationales.

« Notre formation a pour objectif principal de fournir un socle solide en danse classique et contemporaine aux élèves, afin de les préparer au mieux à leur entrée dans de grandes écoles internationales, puis en compagnie partout dans le monde. Objectif rempli cette année encore avec le départ de deux de nos meilleures élèves pour deux belles compagnies internationales, des stages de perfectionnement pour deux autres et une suite de médailles d’or le reste qui leur donneront, nous l’espérons, l’envie et l’énergie nécessaires pour continuer dans cette voie. Bravo à tous ! » Isabelle Vergne, directrice de Synopsis Danse