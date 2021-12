Occitanie - Confirmation d'un premier cas de variant Omicron Covid19 en Occitanie

Parmi l’ensemble des signalements reçus ces dernières semaines, l’analyse approfondie des situations à risque a permis de confirmer par séquençage un premier cas lié au variant Omicron du virus Covid-19 en Occitanie.

Dès le signalement de ce cas possible, et sans attendre les résultats des expertises biologiques, cette personne domiciliée en Haute-Garonne a été invitée à respecter strictement l’isolement et les gestes barrières, son état de santé ne suscitant pas d’inquiétude.

Les opérations habituelles de recherche de personnes ayant eu un contact à risque ont été menées par les équipes de l’ARS Occitanie et de Santé Publique France, en lien avec le Centre de crise du Ministère des solidarités et de la santé. Cette personne n’a pas présenté de contact à risque sur le sol français depuis son retour d’un séjour professionnel à l’étranger.

Par respect de la confidentialité des données médicales et à caractère personnel, aucune autre précision ne pourra être apportée sur cette situation individuelle.