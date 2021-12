Sérignan - La semaine des égalités au lycée Marc Bloch de Sérignan

L’équipe pédagogique et les lycéens sont toujours aussi engagés en matière d’accessibilité, d’ouverture et de transmission des valeurs citoyennes. Dans la continuité de la journée internationale contre les violences faites aux femmes le 25 novembre et la journée mondiale des personnes handicapées le 3 décembre, l’établissement scolaire propose une semaine dédiée aux égalités du 13 au 20 décembre.

Au programme : rencontres, expositions, animations, projection de films et débats afin de sensibiliser les lycéens de la seconde au BTS. Cet événement est proposé en partenariat avec l’association Handisport Béziers, La Mutuelle Des Étudiants, Unis-cité, SOS Homophobie, Amnesty International. Notons également la participation active d’un ancien élève du Lycée, Alexandre Lloveras, double médaillé aux jeux paralympiques de Tokyo 2021. Des temps forts qui visent à permettre aux lycéens de s’approprier et de faire vivre au quotidien l’égalité au sein de leur établissement.

Un grand bravo aux enseignants passionnés qui mettent leurs énergies au service de la transmission de ces valeurs-refuges dans notre société en manque de repères.