Frontignan - L'association des communes maritimes d'Occitanie à Frontignan la Peyrade

Jeudi 9 décembre, c’est au sein du restaurant O Loup Thau'Quai que s’est tenue, pour la première fois à Frontignan la Peyrade, le conseil d’administration de l’association des communes maritimes d’Occitanie-Pyrénées-Méditerranée/Roussillon.

Frontignan la Peyrade, ville de bord de mer, station balnéaire qui bat pavillon bleu depuis près de 30 ans, a rejoint cette année le réseau mis en place par l’association des communes maritimes d’Occitanie-Pyrénées-Méditerranée/Roussillon et a accueilli le conseil d’administration de ladite association. Une réunion qui s’est déroulée au restaurant O Loup Thau'Quai, en présence de Jean-louis Molto, maire adjoint délégué aux espaces portuaires et balnéaires.

Fondée et présidée en 1999 par Henri Martin, l'association des communes maritimes d’Occitanie-Pyrénées-Méditerranée/Roussillon (anciennement du Languedoc-Roussillon), a pour vocation de défendre les intérêts des villes du littoral de la région, d’échanger, fédérer, porter la parole et œuvrer pour le bien des communes adhérentes. Le dragage, l'érosion, la submersion marine, la taxe de séjour, les concessions de plage, le foncier des ports de plaisance, les labels... sont les dossiers récurrents abordés par l’association et ses membres.

« Je suis heureux que la Ville rejoigne ce réseau qui regroupe une trentaine de communes maritimes comme la nôtre et n’ai de doute que nous mènerons ensemble de grandes réflexions qui permettront de promouvoir et défendre nos positions et intérêts auprès des pouvoirs publics », s’est réjoui Jean-Louis Molto à l’issue de la réunion.