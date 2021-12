Tarbes - Assemblée générale des l'Amicale des anciens guérilleros Espagnols en France - FFI 65

L'assemblée générale de l'Amicale des anciens guérilleros espagnols en France - Forces françaises de l'intérieur (AAGEF-FFI 65) s'est déroulée samedi 11 décembre 2021, à son siège social, 7 rue de l’Ayguerote à Tarbes.

Compte tenu des consignes sanitaires, l’effectif présent était réduit et les gestes barrière de rigueur.

Françoise Rodriguez-Mieudou, la présidente, a décidé de passer la main après presque 12 ans « d’efforts et de sacrifices consentis pour faire connaître et reconnaître notre amicale ». C’est ainsi qu’a salué Thomas Ramirez, le nouveau président, son travail exemplaire pour perpétuer la mémoire de la résistance et le combat des guérilleros contre les fascismes en France, en Espagne et en Europe.

« Elle a aussi contribué à transmettre les idéaux et les conquêtes de la 2eme République Espagnole, comme le droit de vote des femmes dès 1933, une république laïque, le droit au mariage civil, au divorce, le droit à l'éducation pour les filles… »

Il a ensuite évoqué l’injustice faite, à ceux qui avaient combattu l’occupant nazi au sein des Forces Françaises de l’Intérieur, lors de la rafle policière « opération Boléro Paprika ».

Son grand-père et deux grands-oncles furent arrêtés par la police française le 7 septembre 1950, dont Emilio Gimeno Aznarez, qui fut le premier président de l'amicale des guérilleros des Hautes-Pyrénées après-guerre.

Il a demandé une minute de silence à la mémoire d’Assomption (Assum) Gonzalez, membre du bureau, décédée le 18 novembre 2021.

Puis il a remercié les mairies de Bagnères-de-Bigorre, Capvern, Tarbes et Vidouze ainsi que le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées pour leur soutien.

Pour les projets de l’année 2022, le prochain rendez-vous sera celui de l’anniversaire de la République Espagnole le 14 avril 2022.

Contact : AAGEF-FFI 65, Porte 11, n° 20 Turon de Gloire 65100 LOURDES, ou amicale-guerilleros-65@laposte.net