Occitanie - Tous solidaires en Occitanie : campagne de récupération de lunettes avec Lunettes Sans Frontière

Harmonie Mutuelle organise jusqu’au 24 décembre 2021 une campagne de récupération de lunettes de vue dans toutes ses agences d'Occitanie.

Cette action solidaire poursuit un double objectif et s’appuie sur un double partenariat : récolter des équipements pour soutenir l’association « Lunettes Sans Frontières » et agir pour une consommation respectueuse de l’environnement et de la santé, en partenariat avec le réseau « Écouter Voir ». Une action solidaire et responsable.

UNE ACTION SOLIDAIRE

« 800 millions de personnes dans le monde ont besoin de lunettes1 tandis que 100 millions de lunettes dorment dans les tiroirs2. C’est pourquoi Harmonie Mutuelle encourage ses adhérents et le grand public (qui seraient amenés à changer de lunettes de vue) à déposer leurs anciennes paires dans ses 2 agences audoises. Une action solidaire qui permet à chacun, par un geste simple, de contribuer à la réduction des inégalités en faveur des personnes les plus démunies. » explique Frédéric Malfilatre, Directeur Régional Harmonie Mutuelle Occitanie.

En effet, les lunettes seront envoyées à l’association « Lunettes Sans Frontières » qui les récupère, trie, nettoie et expédie partout dans le monde à des dispensaires ophtalmologiques et des cliniques pour distribution auprès de personnes dans le besoin.

« Chaque magasin Écouter Voir collecte vos anciennes lunettes, de vue ou solaires, celles-ci seront triées, nettoyées, mesurées et renvoyées à des personnes dans le besoin dans 90 pays dans le monde ! Les équipes d’opticiens, eux aussi, sont ravis de participer à cette démarche et de donner une seconde vie aux équipements optique. Les clients n’aiment pas jeter les équipements qui étaient précieux pour eux, car ils leur donnaient une bonne vision. Cela permet d’en faire profiter les plus démunis pour une vraie cause humanitaire. » se félicite Pierre PERILHOU, Directeur Général de l'UMT-Mutualité Terres d’Oc, et directeur régional de VYV3.

« J’ai toujours conservé mes vieilles paires de lunettes dans un tiroir sans vraiment savoir quoi en faire, pourtant consciente qu’elles pourraient servir à une autre personne un jour. Cette action de récupération des lunettes de vue lancée par Harmonie Mutuelle est une excellente occasion d’en faire profiter des personnes n’ayant pas les moyens de se les offrir à travers le monde ! Et j’ai fait le tour des tiroirs de la famille : nous avons collecté 9 paires en tout ! » se réjouit Florence, une participante de l’opération solidaire.

UNE ACTION RESPONSABLE

76% des Français sont porteurs de lunettes en 2019, soit 3 Français sur 43. Or chaque paire de lunettes affiche une empreinte carbone de 2 kg de CO24. Harmonie Mutuelle qui vient de réaliser son premier bilan carbone et élabore actuellement sa stratégie climat, encourage ses adhérents et le grand public à déposer leurs anciennes lunettes et propose, en échange, un bon d’achat5 valable pour l’achat de lunettes éco-responsables de la marque Oxo (fabriquées dans un matériau 100% biosourcé et recyclable jusqu’à 3 fois).

Un test de vue gratuit dans le réseau de son partenaire « Écouter Voir » sera également proposé6.

1 Organisation mondiale de la Santé. Rapport mondial sur la vision, 2019.

2 Étude Opinionway 2015

3.Etude YouGov 2019 https://fr.yougov.com/news/2019/08/27/76-des-francais-portent-des-lunettes-de-vue/

4. https://www.opticforgood.com/empreinte-carbone-d-une-paire-de-lunettes/

5.Offre de reprise 30 € de vos anciennes lunettes : réduction de 30 € à valoir jusqu’au 31/12/2022 sur le prix affiché d’une monture éco-responsable JUSTE ou OXO d’un montant minimum de 99 € TTC pour un équipement complet avec verres correcteurs unifocaux d’un montant minimum de 230 €. Offre non cumulable avec des avantages conventionnement, forfaits aux autres promotions en cours ce dispositif est un produit de santé qui porte au titre de cette règlementation le marquage CE ou offre de reprise 50 € de vos anciennes lunettes : réduction de 50 € à valoir jusqu’au 31/12/2022 sur le prix affiché d’une monture éco-responsable JUSTE ou OXO d’un montant minimum de 99 € TTC pour un équipement complet avec verres correcteurs progressifs d’un montant minimum de 450 €. Offre non cumulable avec des avantages conventionnement, forfaits aux autres promotions en cours ce dispositif est un produit de santé qui porte au titre de cette règlementation le marquage CE.

6 Ce test ne se substitue en aucun cas à un examen médical réalisé par un ophtalmologue. Pas de possibilité de fournir une ordonnance aux participants.