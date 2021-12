Occitanie - Lancement de la Filière Biothérapie Innovation Occitanie 

Carole Delga : « la Région accélère l'essor de cette filière d'excellence afin d’anticiper les besoins sanitaires et de créer de l’emploi »



Dans un contexte porté par les besoins exacerbés d’indépendance de la France dans la production de biomédicaments, la Région Occitanie se mobilise pour l’essor de la filière biothérapie en Occitanie et accompagne des projets structurants. Nouvelle étape dans cette politique volontariste de soutien à l’innovation et de relocalisation, la Région Occitanie et son agence de développement économique Ad’Occ organisaient ce jeudi 9 décembre à Toulouse une journée de lancement de la filière ‘Biothérapies Innovation Occitanie’ en présence d’acteurs de la filières et d’entreprises lauréates en Occitanie de différents Appels à Projets.

« La crise sanitaire que nous traversons a confirmé l'importance d'accompagner les projets de nature à renforcer l'autonomie des filières industrielles stratégiques régionales dont celle de la santé. La filière santé a toujours été un pilier économique majeur de l'Occitanie grâce à la complémentarité que nous avons entre les laboratoires de recherche de pointe, les centres hospitaliers universitaires, les grands groupes mais aussi un tissu de PME reconnues au niveau national et international. Avec pour objectif de figurer parmi les leaders français et européens dans le domaine des biothérapies, la Région poursuit ses efforts pour accélérer l'essor de cette filière d'excellence en lançant la filière Biothérapie Innovation Occitanie, qui va permettre de mutualiser les forces régionales et d’accompagner des projets structurants et emblématiques pour le territoire. Grâce à cette dynamique, nous anticipons les besoins de la population face à certaines maladies, nous protégeons les citoyens, tout en créant de l'emploi localement et en favorisant le rayonnement scientifique de l'Occitanie » a déclaré la présidente Carole Delga.

Première région française en matière de dépenses de recherche et développement (3,5% du PIB régional consacré à la R&D), l'Occitanie dispose d'ores et déjà de nombreux atouts et projets porteurs dans le domaine des biothérapies, qui représente 106 structures et près de 10 000 emplois sur l’ensemble du territoire.

De nombreux projets structurants sont déjà présents en Occitanie, accompagnés par la Région. Quelques exemples :

EVOTEC (31) : Groupe de biotechnologies allemand au service des grands groupes pharmaceutiques mondiaux, Evotec va implanter à Toulouse une usine ultra-moderne de production de biomédicaments et de vaccins, avec une capacité de production de 5 millions de doses pour des anticorps contre la Covid. Ce projet prévoit la création de 2 lignes de production et de 135 emplois puis 255 supplémentaires à terme. La Région apporte son soutien financier à ce projet à hauteur de 6M€ d’avance remboursable, dont 3M€ transformables en subvention

FLASH THERAPEUTICS (31) : Entreprise de thérapie génique et cellulaire, qui participe actuellement au développement d'une nouvelle génération de cellules médicaments produites à partir de cellules souches à des fins de thérapie cellulaire anti-tumorale. Ce projet permettra la création de 11 emplois direct d'ici 2025 et de 80 avec les autres projets de R&D portés par Flash Therapeutics. La Région Occitanie s'engage à hauteur de 1M€ pour soutenir ce projet.

CELL EASY (31) : Cell-Easy développe des cellules souches de tissus adipeux à l’échelle industrielle dans de bonnes conditions de fabrication afin de répondre aux demandes croissantes d’utilisation de ce type de cellules dans des applications cliniques. La Région a accordé en 2020 plus d’1,3 M€ d’aide pour soutenir les projets d’innovation et de développement international de cette entreprise. Une aide supplémentaire de près de 800 000€ dans le cadre d’un contrat d’innovation sera proposée au vote des élus le 10 décembre.

CILOA (34) : Développement d’un nouvel arsenal thérapeutique destiné au traitement de cancers ou de maladies infectieuses, basé sur les exosomes. La Région a attribué 300 000€ au total de subventions à ce projet, dont 100 000€ en octobre 2021 dans le cadre d’un Contrat Export, et 200 000€ en juillet 2020 dans le cadre d’un Pass Rebond.

STEM GENOMICS (34) : StemGenomics développe un test innovant permettant de contrôler en routine la qualité génomique des cellules souches pluripotentes en culture. La Région a accordé en juin 2021 une aide de 150 000€ au total à ce projet, dans le cadre de ses dispositifs Contrat Export et START'OC PROcess.

GTP TECHNOLOGY (31) : Production de protéines et développement de procédés à destination des sociétés biopharmaceutiques. 2 nouvelles lignes de fabrication biopharmaceutiques sont prévues à Toulouse, avec la création d'une cinquantaine d'emplois à l'horizon de fin 2025. La Région a mobilisé en faveur de cette entreprise une aide de 320 000€ en 2018 pour financer des investissements matériels, dans le cadre d’un Contrat Croissance.

MEDXCELL SCIENCES (34) : Développement et production de nouvelles thérapies abordables et accessibles par l’utilisation de cellules humaines. Thérapies cellulaires innovantes ciblant les maladies ostéo‐articulaires comme l’arthrose. La Région a attribué une aide de 176 000€ à ce projet en septembre 2020, dans le cadre d’un Pass Rebond.

VAIOMER (31) : Développement et production de technologies de thérapie génique de transfert d’ADN et d’ARN pour le développement de thérapies innovantes. Une aide cofinancée par l’Etat et la Région de 362 000€ a été accordée à ce projet en 2019.