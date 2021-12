Hérault - Nouvelle édition du Marché de Noël le 18 décembre à Claret

Le samedi 18 décembre de 9h à 17h le marché hebdomadaire revêtira ses plus beaux habits d’hiver et de fêtes à l’occasion de la 3ème édition du Marché de Noël de Claret, dans et autour de la salle polyvalente du village.

A l’occasion de ce Marché de Noël organisé en partenariat avec le comité des fêtes Los Festaïres outre des exposants d’origine diverses, des associations, artisans et vignerons du village participeront aux festivités.

Au programme, des animations, des contes de Noël pour les tout-petits, des idées cadeaux, des artisans et des vignerons qui proposeront des produits régionaux et artisanaux. Un volet restauration sera organisé à la salle polyvalente par le Comité des Fêtes.

Le père Noël sera présent et le public pourra se réchauffer avec vin chaud, riz au lait, crêpes …gâteaux vendus par et au profit des associations locales.

De plus pour l’occasion, la commune propose aux habitants et visiteurs de prendre part à 11h à son traditionnel calendrier de l’Avent géant et vivant !

Le calendrier de l’Avent géant repose sur un concept simple : 4 fois dans la semaine tout au long du mois de décembre et jusqu’au 24 décembre, un quartier signalé par un numéro sur la façade d’une maison se propose d’accueillir les autres habitants du village pour partager un moment de convivialité autour de quelques friandises fournies par la mairie.

A propos de Claret :

Village héraultais de 1700 habitants entre Cévennes et Pic Saint Loup, haut lieu du vin et de l’art verrier-exposé au sein de la Halle du Verre.

Connu également pour son église romane, son fab lab et sa petite usine d’huile de cade typique et traditionnelle, unique en Europe, reconnue pour ses nombreuses vertus curatives