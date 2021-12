Occitanie - Vendredi 10 décembre : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 1217 hospitalisations en cours (+88) dont 257 en réanimation et soins critiques (+27) et on déplore 5433 décès à l’hôpital (+30 en 3j)

Avec un taux d'incidence en constante et très rapide évolution depuis plusieurs semaines (ce taux est passé de 399 6 cas pour 100 000 habitants vendredi dernier à 542 4 aujourd’hui), la situation s'aggrave en Occitanie comme partout en France Pour faire face à la très forte augmentation du nombre de cas Covid graves, l'ARS a demandé à l’ensemble des établissements de santé de la région (publics et privés) d’activer leur plan blanc afin de renforcer leur organisation face à la flambée épidémique.