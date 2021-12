Europe - Cyberharcèlement : 59% des Français en sont victimes et pour 80% d'entre eux les mesures mises en place sont insuffisantes

Cyberharcèlement : 59% des Français en sont victimes et pour 80% d'entre eux les mesures mises en place sont insuffisantes

C'est le résultat alarmant d'une étude menée* par Ipsos pour Meetic auprès de 3.000 Français. Chez Meetic, depuis 20 ans, nous avons à cœur d'assurer l'expérience de rencontre la plus sécurisée possible. De nouvelles actions viennent d'être prises pour lutter contre le fléau du cyberharcèlement.

LE CYBERHARCÈLEMENT : PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ

Le cyberharcèlement, de plus en plus de personnes en sont victimes. Plus d'un Français sur deux (59%) affirme en avoir déjà subi. Pour la quasi totalité des Français (97%), le sujet est grave mais les actions mises en place semblent insuffisantes pour 8 Français sur 10.

Un phénomène répandu chez tous les acteurs du web et qui touche aussi les services de dating. Dans l'espoir de décrocher un date, pour se venger, ou tout bêtement pour discriminer ... les excuses sont toujours plus nombreuses mais absolument inexcusables.

Chez Meetic, nous prenons ce sujet à coeur et ce depuis 20 ans :

Un service Client, Modération et Sûreté disponible 24h/24, 7jours sur 7, réactif et •expérimenté (8 fois élu Service Client de l’année) qui réagit au moindre signalement.

Des outils permettant aux célibataires d’agir : des fonctionnalités permettant de signaler et bloquer un profil, une Charte de Confiance et des Règles de Communauté consultables à tout moment.

Des outils qui semblent bien assimilés par les utilisateurs d'applications de rencontre puisque 58% affirment avoir déjà bloqué un profil et 35% ont déjà signalé un profil ou un commentaire.

Le phénomène grandissant, il fallait aller plus loin.

LE CYBERHARCÈLEMENT : LE COMBATTRE PAR LA DÉTECTION ET LA PÉDAGOGIE

A en croire cette étude, la solution doit résider dans la pédagogie : 32% des Français considèrent qu’envoyer ou poster des photos ou images à caractère sexuel non sollicitées ne relève pas du harcèlement en ligne. Plus inquiétant encore, près du quart des Français n’identifie aucun des 16 agissements testés comme relevant du harcèlement. Les victimes ont tendance à minimiser voire normaliser le harcèlement à force d’y être confrontées.

C’est pourquoi Meetic veut aller plus loin en misant sur l’intelligence artificielle, via des actions de pédagogie et d’accompagnement. Ce qui semble répondre aux attentes des Français puisque 90% d’entre eux estiment que la création d’outil pour détecter de potentiels harceleurs est essentielle.

Via son chat bot, prénommé Lara, Meetic intervient en cas d’un trop grand nombre de messages envoyés à la même personne et restés sans réponse. Lara rappelle aux célibataires les règles de bonne conduite :

- Attendre que la personne vous réponde... ou pas si c’est son choix.

- Relancer une fois ça va, deux fois passe encore, trois fois c’est déjà trop.

- Respecter la personne en toutes circonstances : pas de propos insultants ou dégradants ni de photos inappropriées ou non sollicitées.

Lara explique, si besoin, comment agir (signaler et/ou bloquer un profil) et accompagne les célibataires pour mettre fin à cette situation. Enfin, elle encourage à s’informer sur le site du gouvernement Arretonslesviolences.gouv.

Depuis le lancement de cette nouvelle fonctionnalité, 12 000 célibataires ont été sensibilisés et encouragés à changer de comportement par Lara.

*Source : Etude menée par Ipsos pour Meetic, du 26 octobre au 3 novembre 2021, auprès de 3 000 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

