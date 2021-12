Castelnau-le-Lez - Conseil municipal 9 décembre 2021

Une étude pour requalifier le coeur de ville



Afin d’éviter une densité urbaine excessive et favoriser l’émergence de la nature en ville, la commune souhaite mener une étude de composition urbaine sur le coeur de ville, du centre ancien jusqu’au secteur du Kiasma. Dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie, les points forts de cette étude mettent en avant la présence d’une trame verte arborée de l’espace boisé structurant du Lez, mais aussi des espaces verts diffus.

Cette étude, financée par la Ville et menée conjointement par un bureau d’étude et la Métropole propose la réalisation d’une analyse urbaine du fonctionnement actuel, ainsi que les évolutions envisageables. Elle permet de poursuivre le travail engagé sur l’avenue de l’Europe et de doter la commune d’un outil de régulation des opérations immobilières.

Ces dispositions, élaborées avec la Métropole, se retranscriront dans le règlement du futur Plan local d’urbanisme intercommunal) PLUI, dont l’approbation est prévue pour la fin 2023. Pour ne pas compromettre la cohérence des aménagements à venir. La collectivité doit aussi pouvoir opposer, le cas échéant, un sursis à statuer aux demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, déclarations préalables).

Poursuivre les berges du Lez jusqu’à Monplaisir

La Ville a engagé depuis de nombreuses années une action pour préserver et mettre en valeur les berges du Lez. La dernière opération en ce sens est la réalisation d’un parc boisé, inauguré le 6 novembre dernier. Les berges qui s’acheminent vers le parc Monplaisir font partie d’une étude de requalification lancée dès 2008. L’objectif étant de donner à voir le Lez et promouvoir les mobilités douces.

Une opportunité s’est présentée à la Ville par l’acquisition d’une propriété privée, permettant de poursuivre le projet de la Ville de prolonger les berges du Lez jusqu’à Monplaisir. Cette acquisition s’inscrit dans la politique de la commune de valorisation et de développement naturel des berges du Lez.

Bientôt une Maison du Numérique

La Commune est propriétaire de deux parcelles Avenue du 8 mai 1945, aux abords du collège Frédéric Bazille. Le Département de l’Hérault a signifié à la Ville son intention d’acquérir ces parcelles afin d’y construire un équipement sportif pour les élèves et les habitants.

Le Département de l’Hérault est quant à lui propriétaire de parcelles sur lesquelles se situent le collège et une dépendance. Parallèlement, la commune souhaite réaliser un nouveau bâtiment permettant de créer « la Maison du Numérique » ainsi qu’un étage dédié aux associations.

Il a été donc convenu avec le Département d’échanger les parcelles afin d’y réaliser leurs projets respectifs. Les deux projets à venir constituent des équipements d’intérêt général.

Castelnau-le-Lez participe à l’opération 8 000 arbres pour l’Hérault

Le Département de l’Hérault est engagé depuis plusieurs années en faveur de la préservation de l’environnement. L’une des illustrations de cette ambition est l’opération « 8000 arbres par an pour l’Hérault », visant à faire don d’arbres aux communes pour les promouvoir dans l’espace public en insufflant une prise de conscience collective.

Les arbres sont choisis dans un panel de trente-quatre essences adaptées aux territoires (littoral, plaine, piémont, montagne). Ils présentent un caractère mellifère propice aux abeilles. Si Le Département assure l’achat et la livraison, la commune prend en charge les plantations des végétaux.

Le Département souhaite céder à l’amiable et à titre gratuit à la Ville de Castelnau-le-Lez 16 arbres répertoriés comme suit :

- 2 Chênes Pubescent,

- 2 Erables Champêtre,

- 1 Frêne à feuilles étroites,

- 2 Micocouliers,

- 2 Tilleuls,

- 1 Amandier,

- 1 Tamaris d’été,

- 1 Arbre à soie,

- 1 Erable de Montpellier,

- 1 Arbre de Judée,

- 1 Sorbier des Oiseleurs,

- 1 Arbre Impérial.

Acquisition du fonds de commerce de la brasserie du Palais des Sports

Construit en 1992, le Palais des Sports fait régulièrement l’objet de réaménagements et d’extensions, au fil de l’évolution de son occupation et des nouveaux besoins. Le salon VIP au premier étage réhabilité en salle de préparation physique, fait désormais défaut au tissu associatif.

Le besoin d’une salle polyvalente a amené la Ville à saisir l’opportunité d’acquérir le fonds de commerce de la brasserie afin de pouvoir utiliser ce local pour les réunions et les manifestations municipales ou associatives.

Le fonds de commerce de snack, bar, restaurant, dépendant du Palais des Sports comprend :

- une salle de restauration avec terrasse,

- une cuisine,

- des locaux annexes.

La Ville propose l’acquisition du fonds de commerce.



140€ de carte cadeaux pour les agents de la Ville

Dans le prolongement des annonces gouvernementales, le Conseil Municipal va décider l’octroi d’une carte cadeau pour les fêtes de Noël pour l’ensemble des agents de la Ville et du CCAS dont la rémunération nette mensuelle est inférieure à 2 000€. Cette aide se matérialisera sous la forme d’une revalorisation de la carte cadeau, offerte chaque année par la collectivité́, aux agents. D’un montant de 40€, elle sera, pour les agents concernés cette année, d’un montant de 140€.