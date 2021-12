Pyrénées-Orientales - Un livre de Francis Daspe dénonce la casse de l'Ecole de la République par le ministre Blanquer

L’école s’inscrit, sans s’en extérioriser, dans un projet de société. Celui de la Macronie, porté au cours du quinquennat par le ministre Jean-Michel Blanquer, s’oppose frontalement à une école de la République digne de ses missions d’égalité et d’émancipation. C’est dans cette optique que Francis DASPE sort un livre intitulé « Blanquer à l’assaut de l’école de la République. Chronique militante d’une casse et d’un casse. » (Eric Jamet éditeur, décembre 2021).

Cet ouvrage se présente comme une chronique militante d’un quinquennat d’airain en ce qui concerne l’école. L’œuvre de Jean-Michel Blanquer peut se définir comme une casse, dans l’idée d’exprimer une destruction et un démantèlement méthodiques. C’est également un casse, dans le sens de l’exécution d’un plan concerté perpétré par une Macronie décomplexée. L’école de la République a bien été confrontée à un assaut en bonne et due forme. C’est l’illustration de la déclinaison à l’éducation de la tyrannie de « la seule politique possible » chère aux libéraux de toutes obédiences.

Cet ouvrage vise à faire émerger une alternative solide, s’inscrivant donc pleinement dans la séquence politique qui s’ouvre, celle de la campagne présidentielle de 2022 immédiatement suivie des élections législatives. Il s’inscrit dans le prolongement de ses deux livres précédents sur l’éducation, « L’école du peuple. Pour l’égalité et l’émancipation » (éditions Bruno Leprince, 2012), « Manifeste pour l’Ecole de la 6° République » (éditions du Croquant, 2016)

Francis Daspe a été responsable de la Commission nationale éducation du Parti de Gauche depuis sa mise en place en 2009. Il est impliqué dans La France Insoumise depuis sa création en 2016. Il est également Secrétaire général de l’AGAUREPS-Prométhée.

Catherine DAVID, co-secrétaire départementale du Parti de Gauche 66