Mirande - Concert de Noël à Mirande

- CONCERT DE NOËL

( Johann Sebastian Bach / Irena Kosíková / Jehan Alain )

Jeudi le 23 décembre 2021 à 17:00

Mirande / Église Sainte-Marie



- CONCERT DU NOUVEL AN

( Johann Sebastian Bach / Antonín Dvořák )

Jeudi le 30 décembre 2021 à 17:00

Montesquiou / Église Saint-Martin

Billetterie



La violoncelliste Anna BRIKCIUSOVÁ et l'organiste Irena KOSÍKOVÁ joueront les œuvres de Johann Sebastian Bach, Irena Kosíková, Johann Sebastian Bach et Jehan Alain.



Les concerts rappellent 336ème anniversaire de la naissance de Johann Sebastian Bach, 325ème anniversaire de la naissance de Johann Ernst von Sachsen-Weimar, 280ème anniversaire de la mort de compositeur Antonio Vivaldi, 180ème anniversaire de la naissance de Antonín Dvořák et 110ème anniversaire de la naissance de Jehan Alain.



Réservez vos billets en ligne: https://BachFestivalGers.EventBrite.fr .



Tarif plein : 12€ +frais ( sur billetterie ) / 15€ ( sur place )

Tarif réduit : 10€ +frais ( sur billetterie ) / 12€ ( sur place )*

Gratuit pour les moins de 18 ans

*Tarif réduit pour adhérents et étudiants





Jehan Alain ( 1911 - 1940 ), compositeur et organiste français, cité pour actes de bravoure, meurt le 20 juin 1940 au champ d'honneur à 29 ans après avoir résisté seul à un peloton d'assaut allemand. Cette bataille est également considérée par certains historiens comme un des premiers actes de résistance face à l'occupant nazi.



https://www.youtube.com/watch?v=mQSM_sSG8lk



Vous trouverez toutes les informations sur le site du BACH FESTIVAL GERS - https://www.iKosik.com/Festival .



