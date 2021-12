Frontignan - Les ainés ont reçu la traditionnelle boite de chocolats offerte par la Ville !

Mardi 7 et mercredi 8 décembre, la municipalité a distribué les traditionnelles boites de chocolats aux seniors de la ville.

Pour cette opération, des bénévoles des associations ayant domicile à la maison des seniors, notamment Les Solidaires Inter Générations, le Carrefour de l’amitié, le Club 40, Forme et Détente et le club loisir pour le quartier de la Peyrade se sont mobilisés autour du Centre communal d’action sociale (CCAS) pour assurer ces deux journées de distribution au sein de la salle François-Bouvier-Donnat ainsi que la maison des seniors Vincent-Giner. Michel Arrouy, maire de Frontignan la Peyrade et président du CCAS, Renée Duranton-Portelli, adjointe déléguée aux personnes âgées et au lien entre générations ainsi que Chantal Carrion, déléguée aux solidarités et à la justice sociale, 1ère vice-présidente du CCAS, se sont également respectivement rendus sur l’un ou l’autre des points de distribution et ont pris part à cette opération de solidarité.

Chaque année, les quelques 5000 personnes de 65 ans et plus résidant à Frontignan la Peyrade sont préalablement inscrites à cette opération et contactées par le CCAS en amont de l’opération pour leur offrir le choix entre la boite de chocolat, le goûter spectacle et le don.

Ainsi, cette année :

2500 boites de chocolats assorties d’un message de vœux de Michel Arrouy, en tant que maire et président du CCAS, ont ainsi été distribuées.

200 boites supplémentaires ont d’ores et déjà été commandées pour les personnes qui avaient opté pour le goûter spectacle, malheureusement annulé en raison des conditions sanitaires. Elles seront contactées très prochainement pour se voir fixer un rendez-vous pour le retrait.

400 personnes ont fait le choix d’offrir l’équivalent de la valeur de leur cadeau au fond de solidarité senior du CCAS. « Bravo pour leur geste généreux et solidaire ! » a dit Renée Duranton-Portelli qui a également tenu à remercier l’ensemble des bénévoles qui assurent chaque année la distribution.