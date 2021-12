Montpellier - La 2ème édition de VINOMED se déroulera à Montpellier les 24 et 25 octobre 2022.

La 2ème édition de VINOMED se déroulera à Montpellier les 24 et 25 octobre 2022.

A la suite de la consultation de tous les exposants, visiteurs et institutionnels, la période de fin octobre a été plébiscitée à plus de 80%. La seconde édition du salon des vins et de l’œnotourisme en méditerranée Vinomed se déroulera donc les 24 & 25 octobre 2022 au Parc des Expositions de Montpellier.

Pourquoi créer un événement majeur sur le 2ème semestre ?

Olivier Darras, président de Break Events répond : « Nous avons interrogé tous les exposants, visiteurs et institutionnels ayant participé à la première édition de VINOMED. Leur avis est quasi unanime : plus de 80% d’entre eux plébiscitent la période de la fin du mois d’octobre.

La date choisie correspond à la période de référencement et d’achats des cavistes, hôtels et restaurants régionaux, nationaux et de nos pays européens voisins. Elle correspond également à la période de référencement et de préparation des programmes estivaux des tours opérateurs et des agences de voyages pour l’œnotourisme.

Les objectifs 2022

« Après le succès de la première édition, plus de 85% des exposants confirment leur participation à l’édition 2022 et 93 % des visiteurs annoncent leur visite en 2022. Nous allons conserver la taille humaine du salon, développer l’offre oenotouristique avec de nouvelles animations et partenariats. Nous allons également accentuer l’international en organisant la venue de plusieurs délégations d’importateurs qui seront hébergés dans les domaines.

Création d’un comité de pilotage

« Un comité de pilotage du salon sera créé dans les prochaines semaines. Il sera constitué des ODG de la région Occitanie dans un premier temps. Celui-ci sera le garant des orientations de VINOMEDau service des producteurs d’Occitanie et plus largement du bassin méditerranéen ».

A propos de VINOMED

VINOMED est organisé par BREAK EVENTS GROUP, société indépendante dont les équipes ont une solide expertise des salons et des conventions d’affaires vins & spiritueux. L’agence Break Events organise plus de 50 événements par an dont les TASTYWINES Roadshows, les TASTYWINES Meetings (conventions d’affaires) et les TASTYWINES Online (Conventions d’affaires online avec dégustation réelle). Elle dispose de bureaux en Europe et en Asie. Les 3 fondateurs de VINOMED ont chacun plus de 20 ans d’expérience dans l’organisation de salons professionnels de dimension nationale et internationale dans le secteur des vins et spiritueux.