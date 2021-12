Gignac - Le comité des fêtes fait un succès avec le show Claude François !

Samedi 27 novembre, la tournée Magnolia à fait étape à Gignac avec le show hommage à Claude François avec Yannick Bons et ces danseuses qui a été un succès au chai de la gare, le comité des fêtes présidé par Sébastien Vallée qui est également le représentant local de la FNCOF Hérault 34 (fédération nationale des comités et organisateurs de festivités), avec ces bénévolles avaient mis les petits plats dans les grands afin de proposer cette soirée aux habitants de la Vallée de l'Hérault et à ceux qui avaient également fait le déplacement n'hésitant pas à braver les kilomètres pour assister au spectacle, malgré les nouvelles régles sanitaires à devoir appliquer, ce n'est pas moins de 160 personnes qui ont participé à cette soirée exceptionnelle en cloture de la foire.

L'équipe du comité des fêtes vous donne maintenant rendez-vous pour le réveillon de la Saint-Sylvestre le vendredi 31 décembre toujours au chai de la gare avec un spectacle CABARET avec la troupe froufrou folie's sur réservation uniquement attention place très limités, plus d'informations via la page facebook du comité des fêtes de GIGNAC 34150.