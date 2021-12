Castelnau-le-Lez - Une pétition pour préserver et rendre accessible un espace remarquable

Lors du conseil municipal de jeudi 9 décembre, Frédéric LAFFORGUE Maire de Castelnau-le-Lez, proposera de céder un espace naturel qui présente des caractéristiques singulières et précieuses.

Cet espace naturel, situé au lieu-dit « Les Aires » pourrait être valorisé et rendu accessible aux habitant.e.s. Il offre une vaste zone naturelle particulièrement agréable avec un point de vue exceptionnel.

Contrairement aux indications dans le projet de délibération : ces parcelles ont une utilité publique !

En effet, la ville de Castelnau-le-Lez subit depuis de nombreuses années une bétonisation sans limite et les espaces verts sont de plus en plus rares. Il est primordial de préserver cet espace et de le rendre accessible à toutes et tous !

Aujourd'hui, la présence de portails installés par la commune rend très difficile l'accès à cet espace.

Mais si les accès étaient ouverts, cette parcelle présenterait un intérêt indiscutable pour tous les habitant.e.s.

La Ville pourrait également envisager la mise en valeur de ce patrimoine en espace boisé, parc,.. afin que chacun puisse s'y promener, faire du sport, contempler le paysage...

Nous, les 8 Conseillers municipaux du Groupe minoritaire Ensemble-pour-Castelnau, demandons que cette parcelle reste propriété de la commune et que les portails soient retirés !

Aidez-nous à faire changer d'avis les conseillers municipaux de la majorité de Frédéric LAFFORGUE en signant cette pétition !

Les 8 Conseillers municipaux du Groupe minoritaire Ensemble-pour-Castelnau