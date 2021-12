Alors que les jeunes, particulièrement impactés par la crise sanitaire et économique, subissent aujourd'hui l'augmentation du prix des produits de première nécessité, la Région Occitanie a décidé d'organiser une nouvelle série de distributions de produits alimentaires, frais et locaux, dans le cadre de son opération « Bien manger pour tous ». Du 7 au 16 décembre prochains, plus de 5 000 étudiants recevront un panier de produits régionaux d'une valeur de 15 €. Ces distributions seront organisées en partenariat avec les Crous de Toulouse et Montpellier et l'Association des Plateformes de Producteurs de la région Occitanie (APPRO) animée par la Chambre régionale d'agriculture.

Lancée pendant le premier confinement, l'opération « Bien manger pour tous » visait à permettre aux personnes les plus en difficulté l'accès à des produits frais et de qualité. Au regard des besoins relayés par les associations d'aide alimentaire, la Région Occitanie avait décidé, fin 2020, de prolonger l'opération et d'organiser des distributions spécifiques pour les étudiants, particulièrement touchés par la crise et les mesures de confinement. Au total, 13 500 paniers ont été distribués à des étudiants entre décembre 2020 et mai 2021.

La Région va poursuivre son soutien aux étudiants en organisant, avec ses partenaires, une nouvelle distribution de plus de 5 000 paniers sur les 15 premiers jours de décembre. Ces paniers, d'une valeur de 15 €, seront composés de produits d'Occitanie, dont des produits bio (fruits et légumes frais locaux, lentilles vertes, conserves de viande et de poisson, pâtes, yaourts, riz de Camargue, etc.) Les distributions se dérouleront principalement dans des restaurants et résidences universitaires du Crous mais également dans certaines « Maisons de Ma Région » et dans des IFSI (instituts de formation en soins infirmiers).

« La situation sanitaire et économique nécessite que nous restions présents aux côtés des étudiants les plus fragiles. C'est pourquoi, comme je m'y étais engagée à la rentrée, nous renouvelons nos distributions de produits frais, de qualité et achetés à des producteurs régionaux. Aux côtés des Crous, nous nous engageons ainsi à garantir à nos jeunes l'accès au bien manger, à une alimentation de qualité essentielle à leur santé, tout en soutenant leur pouvoir d'achat. Après la mise à disposition d'ordinateurs portables et clés 4G, l'ouverture de jobs étudiants dans nos services, la Région reste mobilisée pour protéger les jeunes d'Occitanie. », a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

« Accompagner les étudiants est un défi qui mobilise chaque jour les équipes des Crous de Montpellier et Toulouse. De nombreuses actions et dispositifs d'aides sont mis en place en ce sens : logement, bourses, action sociale, culture, vie de campus, jobs... En matière de restauration, la formule sociale du Crous à 3,30 € (1 € pour les boursiers) permet aux étudiants de se restaurer avec un repas complet et équilibré midi et soir. En cette période de fin d'année, cette nouvelle distribution « Bien manger pour tous » permettra aux étudiants de bénéficier de produits locaux de qualité. Nous remercions la Région Occitanie pour son soutien. », ont conjointement déclaré Pierre Richter, directeur général du Crous de Montpellier-Occitanie et Dominique Froment, directrice générale du Crous de Toulouse-Occitanie.