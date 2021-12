Occitanie - Carole Delga poursuit sa mobilisation pour consommer 'Dans ma zone' 

Carole Delga poursuit sa mobilisation pour consommer 'Dans ma zone' avec la marque Sud de France et la signature Fabriqué en Occitanie

Dans la continuité de la stratégie régionale de promotion des entreprises et productions locales menée par la Région depuis plusieurs années, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a présenté aujourd'hui lors d'une conférence de presse la signature 'Fabriqué en Occitanie' et la campagne de promotion lancée pour promouvoir le consommer régional, notamment en cette période de fin d'année. A cette occasion, un showroom composé d'une trentaine d'entreprises artisanales régionales des filières santé, bien-être, art de vivre était organisé.

« Depuis plusieurs années, la Région Occitanie a fait du local et du produit en Occitanie une de ses priorités. Nous agissons pour soutenir nos commerçants, artisans et fabricants et valoriser les savoir-faire présents sur notre territoire. Que ce soit à travers notre marque Sud de France qui fête ses 15 ans cette année, l'initiative "Dans Ma Zone", le lancement de l'ARIS pour (re)localiser les activités ou la plateforme Epargne Occitanie, nous faisons vivre notre économie et les savoir-faire de notre territoire. Aujourd'hui, nous voulons aller encore plus loin, et offrir une plus grande visibilité aux entreprises régionales des filières de la Santé/beauté/bien-être, Modes et accessoires, Maison/déco/bricolage et enfin artisanat d'art. En tant que consommateurs, et quel que soit notre territoire, nous devons faire preuve de patriotisme économique et faire le choix d'acheter du Fabriqué en Occitanie. Plus que jamais nos emplettes sont nos emplois : voilà pourquoi j'ai voulu accélérer car savoir-faire doit rimer de nos jours avec faire savoir. » a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

Crédit photo : Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Lydie Lecarpentier