Béziers - Téléthon - Une belle action de l'aéroclub pour la bonne cause !

256

C'est le nombre de personnes qui ont volé ou qui ont payé leur vol pour les prochains jours avec leur pilote .....

Notre traditionnelle action pour la bonne cause avec le Téléthon a bien eu lieu , nous avions quelques inquiétudes avec la MTO , nous avons du annuler les vols le vendredi le vent étant pratiquement plein Nord et assez fort , nos passagers sont tout de même venus régler les vols à l'organisation du Téléthon pour faire les vols plus tard .

Le samedi et le dimanche il était toujours bien établi 30 Kts en rafale dans l'axe , nous avons pu faire les vols , seul HUPI nous a obligé à faire 2 petites interventions vite réglées , il est parti à l'atelier ce lundi à Montpellier pour sa visite .....

Merci aux 14 pilotes qui se sont relayés aux commandes .

Merci à tous ceux qui ont aidé au sol en accompagnant les passagers au hangar ou aux avions , Jean-Pierre Moulard et JP Bouquet qui se sont gelés dans le hangar pour tenir le planning ...

Merci à , Jean Pera , Jean-Luc et Michel Dupont qui ont assuré la sécurité..

Merci à Didier Boixados pour les repas et Philippe Malfait qui a aidé ..

Merci à ceux qui sont venus nous encourager .

Merci à Robert et Bernard qui ont dépanné notre Hupi .

Merci aux contrôleurs qui ont régulé le trafic et au service de piste qui nous a permis d'utiliser le parking aviation général et au syndicat mixte pour le parking voiture ...

Merci à Robert Tenacci pour l'affiche .

Merci à midi libre , les radios , les sites internet pour les articles , les communiqués de presse et Michel Desnos pour les photos ..

Merci aux élus et bénévoles de Vias qui sont venus nous aider .

Merci à Mme & Mr Ménard pour leur visite ..

Merci à Philippe avec qui j'ai partagé le planning de réservations des vols...

Et pour finir un énorme merci à Karine et Marie-Jo qui ont toujours accueilli les passagers avec le sourire et qui ont rendu les comptes avec des documents clairs ....

On se donne RDV le samedi 14 et dimanche 15 Mai pour les journées portes ouvertes de la FFA et le dernier week-end de Juin pour les vols de la ligue contre le cancer ...

Un regret vu les conditions Météo , nous n'avons pas pu mettre notre ULM en vol , Christian Rougee et Jean-Paul Vidal s'étaient proposé pour faire les vols .