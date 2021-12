Occitanie - Mardi 7 décembre : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Ce bulletin récapitulatif n°228 fait le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : 1129 hospitalisations en cours (+189) dont 230 en réanimation et soins critiques (+43) et 5403 décès à l’hôpital (+43 en 4j)

L'ensemble des indicateurs épidémiques de notre région continuent de se dégrader rapidement témoignant d’une importante circulation du virus en Occitanie. Cette situation impacte dorénavant fortement l’ensemble des services hospitaliers. Les patients hospitalisés pour une forme grave de COVID sont pour la plupart non vaccinés et plus jeunes (entre 35 et 60 ans) que lors des vagues précédentes.