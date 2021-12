Sète - Un recensement sera effectué à Sète entre le 20 janvier et le 26 février

Une partie de la population sétoise sera recensée entre le 20 janvier et le 26 février 2022. Le recensement détermine la population officielle de la commune et sert notamment à ajuster l’action publique aux besoins des populations (équipements collectifs, programmes de rénovation, moyens de transports, etc…).

La participation à cette enquête et les réponses apportées sont essentielles. Elles sont rendues obligatoires par la loi et seront transmises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes. Les habitants concernés recevront la visite d’un agent recenseur qui sera équipé d’un masque et de gel hydroalcoolique. Il sera muni d’une carte officielle. Tenu au secret professionnel, il remettra les questionnaires à remplir concernant le logement et les personnes qui y habitent.

Pour savoir si vous êtes recensé cette année ou pour obtenir des renseignements complémentaires, appelez le Service Recensement au 04 99 04 70 02, le 04 99 04 70 21 ou le 04 99 04 70 26 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h et le samedi matin de 9 h à 12 h.

Se faire recenser en ligne :

Pour faciliter le travail de l’agent recenseur en raison de la crise sanitaire, vous pouvez aussi vous faire recenser en ligne via la démarche suivante :

1) L’agent recenseur se présente chez les personnes à recenser, il leur propose de répondre par internet, et leur remet une notice qui contient toutes les informations nécessaires (Identifiant + mot de passe).

2) Les habitants se rendent sur le site internet www.le-recensement-et-moi.fr et cliquent sur le bouton « Accéder au questionnaire en ligne ».

3) Ils sont guidés pour répondre au questionnaire.

4) Une fois le questionnaire terminé, ils envoient et reçoivent un accusé de réception. L’agent recenseur en est informé par SMS.

Si vous ne disposez pas d’un accès internet à votre domicile, vous pouvez vous rendre à l’hôtel de ville où un ordinateur est à votre disposition dans le hall d’accueil.