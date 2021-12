France - Les Émirats arabes unis signent un contrat pour l'acquisition de 80 Rafale

Les Émirats arabes unis signent un contrat pour l’acquisition de 80 Rafale

La ministre des Armées, Florence Parly, se félicite du choix des Émirats arabes unis en faveur du Rafale pour moderniser leur flotte d’avions de combat : « Ce contrat est historique : je suis fière de voir l’excellence industrielle française au sommet. Rien n’aurait été possible sans l’indéfectible engagement de l’équipe France depuis de nombreuses années. Ce contrat cimente un partenariat stratégique plus solide que jamais et contribue directement à la stabilité régionale. »

Depuis plus de 50 ans, les Émirats arabes unis ont fait le choix de la France pour leur aviation de chasse, et l’armée de l’air émirienne a toujours compté une proportion importante d’avions français. Cette confiance renouvelée, alors que le pays fête le jubilé de la création de la Fédération, est la marque de la solidité et de la qualité du partenariat entre nos deux pays.

Cette confiance réciproque entre nos deux nations se traduit par un partenariat véritablement stratégique, noué de longue date, comme le montrent les trois bases militaires françaises accueillies par les Emiriens sur leur territoire, ou encore l’aide décisive apportée récemment par les Émirats arabes unis à la France pour les évacuations depuis Kaboul en Afghanistan en août 2021.

Les Rafale et leurs équipements sont commandés par les Emirats arabes unis via des contrats commerciaux entre les Emirats arabes unis, le GIE Rafale (Dassault Aviation, Safran et Thales) et MBDA. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre d’un programme majeur d’équipement et de formation, qui fait l’objet d’un accord intergouvernemental et de deux arrangements de coopération dans les domaines opérationnels et de l’armement.

Le choix du Rafale par les Emirats arabes unis porte à 6 le nombre des pays acquéreurs de cet avion de combat, en plus de la France.

Cette dynamique témoigne de l’excellence de l’offre française dans les domaines technologiques de pointe et plus largement en matière d’équipements de défense.

Les Émirats arabes unis ont annoncé avoir retenu l’avion Rafale pour renforcer leur flotte d’avions de combat. La signature, à l’occasion de la visite du Président de la République française, de deux contrats pour l’acquisition des avions et des équipements associés, avec les entreprises Dassault Aviation et MBDA, constitue un nouveau succès du Rafale à l’exportation.

La signature concomitante d’un accord intergouvernemental et de deux arrangements techniques illustre la force des liens stratégiques entre les Émirats arabes unis et la France. En complément de l’acquisition des 80 Rafale, elle démontre leur volonté commune d’approfondir encore davantage leur partenariat stratégique majeur, d’une part sur le plan opérationnel afin de bénéficier d’une interopérabilité exceptionnelle entre armées de l’air, d’autre part en matière d’armement dans le domaine du combat aérien.

Par sa polyvalence et son fort potentiel d’évolution, le Rafale, avion de combat français omnirôle en service opérationnel dans nos forces, a démontré ses capacités au combat sur de nombreux théâtres d’opération et répond parfaitement aux besoins actuels et futurs des Émirats arabes unis. Avec le Rafale, les Émirats arabes unis et la France bénéficieront d’un avion de combat au meilleur niveau mondial, à la pointe de la technologie dans tous les domaines clés pour faire face à l’évolution de la menace pendant plusieurs décennies.

Les exportations de matériels militaires s’inscrivent dans la politique de défense et de sécurité de la France. Vitales pour notre industrie de défense et l’équipement de nos forces armées, elles contribuent également à l’autonomie stratégique et au rayonnement de notre pays.

