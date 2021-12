Hérault - Le Département de l'Hérault et les producteurs engagés pour une agriculture durable !

Dans l’Hérault, le Département et les producteurs agissent ensemble pour proposer à tous les Héraultais une alimentation saine, de qualité, issue d’une agriculture toujours plus respectueuse de son environnement. Grâce à ce partenariat, il est aujourd’hui plus facile de consommer local et durable.

« Le Département s’engage aux côtés des producteurs. Depuis longtemps et plus encore maintenant face à l’urgence climatique, nous regroupons l’ensemble de nos efforts, de nos expertises et de nos moyens pour accompagner chaque producteur désireux de rendre sa production plus durable. Le but commun est que, vous, citoyens, bénéficiez d’une production de qualité à proximité de chez vous. Comme nous, engagez-vous et soutenez nos agriculteurs, pêcheurs, conchyliculteurs, éleveurs et viticulteurs. Rejoignez le mouvement ! » Kléber MESQUIDA, Président du Département de l’Hérault.

Une campagne dédiée aux producteurs en mouvement pour une agriculture durable !

Faire connaître leurs produits peut parfois être ardu pour les producteurs locaux. Ainsi, le Département s’assure de la bonne visibilité des produits locaux auprès des consommateurs. A l’occasion des fêtes de fin d’année, il les valorise en incitant les Héraultais à consommer local.

Ils témoignent de leur amour de la terre et des bons produits, mais surtout des actions qu’ils mènent grâce au Département pour préserver l’environnement en produisant des aliments de qualité.

Pêche, conchyliculture, agriculture, viticulture et élevage… toutes les filières s’inscrivent avec le Département dans ce mouvement pour un développement durable de leur production.

Grand jeu concours « Rejoignez le mouvement, consommez héraultais » !

50€ de bons à dépenser chez les producteurs héraultais

Du 1er au 25 décembre, le Département lance un jeu concours permettant aux Héraultais de gagner des bons cadeaux de 50€ à dépenser chez des producteurs héraultais, via monproducteur.herault.fr.

Comment le Département aide chaque filière vers une production durable ?

Le Département soutient les projets des principales filières agricoles et leurs territoires d’origine. Il accompagne une agriculture moderne et respectueuse de l’environnement pour produire une alimentation de haute qualité locale.

Agriculture et viticulture : aide à la gestion de l’eau ; aide à l’irrigation ; développement de dispositifs naturels qui évitent les insecticides ; programme d’aide à la réduction des impacts sur l’environnement ; investissement foncier pour des terres préservées ; mise en place de bornes d’arrosage connectées ; développement de cépage économe en eau…

« Je suis vigneron depuis 1995. Je me suis installé grâce à une famille qui m’a fait confiance. Tout petit, mon père m’amenait dans notre vignoble pour me transmettre l’amour de la terre. Notre profession est liée aux aléas climatiques et le Département l’a bien intégré. Il est solidaire en cas de coup dur. Il nous apporte de nombreux outils d’aide à la gestion de l’eau, développe des dispositifs naturels qui nous évitent d’utiliser des insecticides et des programmes d’aide à la réduction de nos impacts sur l’environnement. » Joël, viticulteur à Murviel-les-Montpellier

« Je me suis lancé dans le métier depuis peu en me promettant de ne produire que des légumes locaux, de qualité et de saison. Pour moi, faire de l’agriculture durable, c’est préparer notre avenir. Le Département m’aide au quotidien : mise en place d’une plateforme de vente aux collectivités, aides à l’irrigation, investissement foncier pour des terres préservées… Se sentir soutenu c’est important. » Tommy, maraîcher à Cazouls-lès-Béziers

Pêche et conchyliculture : formation pour produire de manière écoresponsable ; soutien aux marchés de producteurs ; financement des travaux d’infrastructures portuaires ; financement de projets portés par les organisations professionnelles ; analyse sur la santé sanitaire des coquillages par le Laboratoire Départemental vétérinaire…

Elevage : mise en place d’une plateforme de vente directe du producteur aux acheteurs de la restauration collective (Agrilocal34) ; possibilité pour les éleveurs de bénéficier des espaces naturels sensibles départementaux pour faire pâturer leurs troupeaux…

« Je suis fille d’éleveuse. Je possède 60 chèvres pour de la fabrication de fromages AOP Pélardon, yaourts et autres produits laitiers. Je suis engagée dans l’agriculture durable, mes produits sont uniquement vendus en circuit court. D’ailleurs le Département a mis en place une plateforme de ventre directe du producteur aux collectivités. Et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autre ; Grace au Département, je bénéficie d’espaces naturels sensibles départementaux pour permettre aux troupeaux de pâturer. C’est simple, sain et écologique… Quoi de mieux ?! » Sylvie, éleveuse de chèvres alpine-chamoisées à Pézenas-les-Mines

Le Département au Salon Internationale de l’Agriculture du 26 février au 6 mars 2022 à Paris

A cette occasion, le Département valorisera ses agriculteurs, présentera ses actions pour une agriculture et une alimentation durables. Les visiteurs du salon pourront découvrir le meilleur de la production locale héraultaise.

Les engagements du Département pour une alimentation locale de qualité