Sérignan - 31e Foire au Gras de Sérignan, les 11 et 12 décembre 2021

L’événement gourmand de l’hiver fête ses 31 ans !

Le samedi 11 et le dimanche 12 décembre, la ville accueillera la 31e édition de la Foire au Gras, un événement incontournable pour les amateurs de bonne chère.

Le succès de cette manifestation repose avant tout sur la sélection des exposants, pour la majorité des producteurs qui partagent cette valeur d’exigence. La ville souhaite conserver l’identité de cette foire sans tomber dans la facilité de certains marchés de Noël qui proposent des produits industriels uniformisés.

En tout, près de 80 producteurs, éleveurs, gaveurs, artisans et commerçants présenteront leurs produits : foies gras d’oies et de canards, volailles grasses, chapons, douceurs, vins, champagne, épices, confitures, fruits et légumes. Vous trouverez tout le nécessaire pour rendre vos fêtes inoubliables.

Des dégustations vous seront proposées par les exposants tout au long de la journée afin de régaler vos papilles dans un bel esprit de convivialité. Des manèges viendront compléter ce bel événement afin que petits et grands puissent profiter au mieux de l’esprit de la foire et des fêtes de fin d’année. Un marché de Noël sera également installé sur le parking du Forum avec des produits artisanaux, de nombreuses animations et surprises.

La Foire au Gras sera ouverte le samedi 11 décembre de 8h à 18h et le dimanche 12 de 8h à 17h. Sous chapiteau. Allées de la République.



Renseignements auprès du service Événementiel : 04 67 32 60 90.