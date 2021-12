Hérault - Le Département crée 22 nouvelles places pour le covoiturage

Devant le succès du covoiturage à Hérépian, le Département crée 22 nouvelles places

Le Département aménage une seconde aire de covoiturage à Hérépian, la première mise en service à proximité du carrefour giratoire des Aires affichant toujours complet.

Très fréquentée de par sa situation stratégique sur l’axe Bédarieux-Béziers, l’aire d’Hérépian dotée de 20 places ne pouvait être agrandie faute d’espace foncier disponible.

Pour y remédier, le Département a signé une convention avec la Société Coopérative Agricole de Vinification des Coteaux de Capimont, propriétaire des terrains situés de l’autre côté de la route (RD909A) afin de pouvoir créer une nouvelle aire de covoiturage.

Après 3 semaines de travaux, confiés à l’entreprise COLAS pour un montant de 120 000 €, financé en totalité par le Département, cette aire a été mise en service en novembre. Elle propose une vingtaine de places dont une pour les personnes à mobilité réduite. Une quinzaine d’arbres à hautes tiges (érables, micocouliers) et des haies arbustives viendront prochainement agrémenter le site.

Cette aire est la 20ème mise en service par le Département. Au total, 528 places de covoiturage sont aujourd’hui mises à disposition des Héraultais.

Pour mettre le cap sur les mobilités douces, le Département accompagne et encourage chaque personne qui souhaite agir en modifiant ses habitudes de transport. Prêt de vélos, subvention et aide à l’acquisition d’un VAE, équipement et développement des pistes cyclables, mise en place du réseau de covoiturage RéZopouce… Chaque coup de pédale donné est une avancée pour une planète en meilleure santé !