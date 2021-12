Hérault - Le Président et la nouvelle équipe d'élus de la CCI Hérault désormais installés

Discours post assemblée générale

Quel plaisir de vous retrouver ce soir pour fêter l’installation de notre équipe à la tête de la CCI Hérault.

Permettez-moi d’adresser mes premiers mots aux 80 élus bénévoles qui m’accompagneront sur les 5 prochaines années.

Des chefs d’entreprise investis, moteurs sur le territoire, qui n’ont pour seul objectif que de faciliter la création et le développement des entreprises du département.

Ensemble, nous formons une équipe complémentaire, avec nos propres spécificités.

Des chefs d’entreprises implantés sur tout le département pour assurer une présence et une dynamique en tous points du territoire, comme nous l’avons toujours prôné.

Cette nouvelle équipe est complémentaire comme je le disais à l’instant : certains sont engagés au service de la CCI depuis de nombreuses années. Ils apportent ainsi leurs expériences, leur connaissance du terrain et assurent une continuité dans les projets

engagés.

Pour d’autres, c’est une première mandature : pour 30% de notre équipe.

Ces nouvelles énergies sont indispensables pour toujours être parfaitement en phase avec nos entreprises Je les remercie sincèrement de nous avoir rejoint !

Mais je n’oublie pas que cette victoire c’est aussi celle de tous ceux qui se sont mobilisés à nos côtés : en faisant campagne ou en accompagnant son déploiement.

C’est fastidieux, mais je tiens à citer nos partenaires durant toutes ces années :

Carole Delga pour la Région

Kléber Mesquida pour le Département

Michael Delafosse pour la Métropole de Montpellier

Robert Ménard pour l’Agglomération de Béziers

François Commheines pour Sète agglopôle

Gilles d’Etorre pour l’agglomération Hérault Méditerranée

Stéphan Rossignol pour le Pays de l’Or

Pierre Soujol pour le Pays de Lunel

Alain Barbe pour le Grand Pic Saint-Loup

Jean-François SOTO pour la Vallée de l’Hérault

Claude REVEL pour Le Clermontais

Alain Caralp pour La Domitienne

Francis Boutes pour Les Avant Monts

Pierre MATHIEU pour Grand Orb

Jean-Noel Badenas pour Sud Hérault

Josian Cabrol pour Le Minervois

Jean-Luc REQUI pour Le Lodevois et Larzac

Michel Fratissier pour Les Cévennes Gangeoises

En dehors de toute considération politique, ils ont unanimement reconnu notre travail effectué durant les 5 dernières années et nous ont massivement soutenu.

À tous, un grand merci !

Demain, tous ensemble, nous bâtirons de belles choses.

La CCI a déjà entamé sa transformation, mais nous continuerons à nous réinventer pour toujours faire de notre réseau « l’accélérateur des entreprises et des territoires ».

Ceci avec pour ambition de porter le département de l’Hérault comme « Une destination économique phare en Occitanie ».

Et c’est un défi passionnant !

A VENIR :

• Janvier 2022 : travaux du CFA Purple Campus de Béziers (5.2M€ de travaux. Financement Région de 3.2M€) Travaux phasés de façon à ne pas gêner les enseignements.

Fin : Rentrée 2023.

• Réhabilitation de l’Hôtel St Côme (1.2M€)

Terminée fin 2022.

• Zone Economique Nautique à Sète, portée par François Commheines, en lien avec l’agence d’attractivité BLUE

• Projet « Nouveau Campus » :

90M€ / 30 000 m2 de SDP

MBS : + de 20 000m2 (le nouveau campus permettra de passer de 3800 à 5000 étudiants)

Purple Campus Montpellier + Siège Régional de Purple Campus : près de 6 000 m2 (permettra de passer de 500 à 700 apprentis)

CCIH + CCIO : Plus de 3 500m2

Livraison sept 2024

Une nouvelle mandature : 6 priorités

1 : Développer la compétitivité et la performance des entreprises, grâce à un accompagnement plus musclé sur le numérique, l’industrie du futur, la RSE ou encore l’International

2 : Stimuler l’entrepreneuriat en accompagnant la création, l’innovation et le financement des entreprises.

3 : Soutenir le commerce de proximité avec une nouvelle offre d’accompagnement des commerçants. Une attention particulière sera apportée aux équilibres commerciaux et la formation des professionnels.

4 : Renforcer la formation bien sûr : aller plus loin pour répondre à la crise de recrutement et développer des formations adaptées aux besoins des entreprises, grâce à Purple Campus et MBS

5 : Valoriser le tourisme et le patrimoine : promouvoir la destination Hérault afin de renforcer cette source de richesses et d’emplois.

6 : Soutenir les mutations industrielles, accompagner la montée en compétence de notre tissu industriel et favoriser l’émergence de nouvelles industries, comme l’Hydrogène sur l’Ouest Hérault et l’économie Bleue sur le Bassin de Thau.