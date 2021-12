Hérault - Une soirée thématique contre les violences faites aux femmes

Les chiffres sont alarmants : 102 féminicides ont été perpétrés cette année en France.

Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, Sète agglopôle Méditerranée organisait, jeudi 25 novembre, une soirée thématique au Théâtre Molière de Sète lors de laquelle étaient jouées des scénettes avec la compagnie “Aux Ailes citoyennes”.

La compagnie a interprété trois pièces, face au public composé notamment de Hervé Durif, délégué du préfet de l’Hérault et de François Commeinhes qui, dans son discours introductif, a remercié ses collaborateurs pour le combat mené contre les violences faites aux femmes. Les trois scénettes, courtes par leur durée, mais chargées de symboles, ont mis en scènes trois femmes en proie à des violences conjugales, à travers la danse contemporaine ou le conte.

En guise de clôture, des membres de la municipalité, dont Jocelyne Gizardin, adjointe à l’action sociale et Myriam Reynaud, conseillère municipale en charge de la condition féminine, se sont réunies autour d’associations pour une table ronde. Parmi elles, Via Voltaire, le Centre d’Information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) ou encore le commissariat et la police municipale.