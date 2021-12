Montpellier - Le Corum complet pour le grand retour sur scène de KYO avec RTS !

Ce samedi 27 novembre 2021, Le Corum de Montpellier affichait Complet pour le grand retour sur scène de KYO avec RTS, l’aéroport de Montpellier Méditerranée et la CCI Hérault.

A l’occasion de la grande opération " Gagnez votre PARIS", l’aéroport Montpellier Méditerranée et la CCI Hérault ont offert au public un concert privé RTS de KYO unique après de longues années d’absence et avant le démarrage de leur grande tournée nationale dès le début de l’année 2022.

D’ailleurs, les 2000 gagnants de la radio RTS, de l’aéroport Montpellier Méditerranée et de la CCI Hérault trépignaient d’impatience depuis plusieurs semaines en l’attendant.

Samedi, ils étaient tous là, au Corum de Montpellier : fans, auditeurs, spectateurs....motivés comme jamais pour partager avec Ben, Flo, Nico et Jocelyn ce grand moment de retrouvaille.

En 1ère partie de concert, RTS fidèle à son ADN a fait découvrir au public deux jeunes artistes indépendants : Panda l’aviateur, issu du Casting The Voice Montpellier et ACHILE artiste révélation de la scène francophone qui a emporté avec sa voix puissante et profonde, les spectateurs dans son univers urbain mélancolique.

Puis, le concert a commencé.

KYO réinventé et renouvelé est monté sur scène avec une joie débordante et a interprété en live ses plus grands tubes : Le chemin, Dernière Danse, le Graal …pour le plus grand plaisir des spectateurs enjoués qui chantaient, dansaient, … c’était chaud !

KYO a aussi donné à découvrir en exclusivité live les titres de son nouvel album concept « la part des Lions » sorti le 26 novembre dernier, dont « Ego », « Margaux, Omar, Marlow » et le très entêtant « Mon Époque ».

Sur scène, KYO a retrouvé son public comme s’il ne l’avait jamais quitté toujours aussi fidèle et enflammé et le public a retrouvé son groupe toujours aussi rock et talentueux.

20 ans après le début de sa carrière, le groupe assure toujours autant et séduit un public toujours aussi large !

Le concert uniquement sur invitations était animé par Nico de la radio RTS, qui a fait comme à son habitude le show avec le public toujours prêt à participer et à s’amuser. Nico a également profiter de cette belle soirée pour révéler aux auditeurs le nom du prochain artiste du concert RTS LIVE 2022. A l’annonce de SOPRANO, les spectateurs du Corum sont devenus encore plus « Dingue Dingue » de joie.

Merci à tous d’avoir partagé ce moment avec nous et de nous avoir transmis cette belle énergie.

Photo RTS FM