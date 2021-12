Hérault - Annulation de l'après-midi dansant des seniors !

Le CCAS organisait un après-midi dansant réservé aux seniors jeudi 2 décembre de 14 h à 17 h à la salle Brassens.

Compte tenu de la situation sanitaire, cette manifestation s’adressant de surcroît aux Sétois de 65 ans et plus, la Ville a décidé d’annuler l’événement.

Une décision motivée par la prudence alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 augmente rapidement (l’Hérault fait partie des départements où le taux d’incidence est actuellement le plus élevé) et que la campagne de rappel de vaccin pour les plus de 65 ans est toujours en cours.