Hérault - Les bocaux solidaires du Département !

Conçue par le Département, cette opération a permis de fabriquer 10 000 bocaux de fruits et légumes confectionnés pour les plus démunis grâce à une coopération entre Département, Etat, associations caritatives, producteurs locaux, employés en insertion : une initiative exemplaire d’économie circulaire !

Mercredi 1er décembre, la Banque alimentaire récupérera au Marché gare de Montpellier une première partie de ces bocaux.

Conséquence de la crise sanitaire et économique, de plus en plus de personnes ont recours aux associations pour se nourrir. Ce projet d’alimentation solidaire va permettre de les soutenir.

Le concept de cette opération financée par le Département ? Des entreprises solidaires confectionnent des bocaux longue conservation (3 ans) de purées, soupes, coulis, compotes et confitures élaborées avec des fruits et légumes locaux, invendus ou en surplus. Ils sont ensuite distribués par la Banque alimentaire aux associations et épiceries sociales et solidaires pour les plus démunis. 1700 personnes vont pouvoir en bénéficier.

Du producteur à l’assiette, tout est en circuit court et c’est zéro gaspillage !

Budget : 40 000 €