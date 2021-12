Vous y trouverez plein d’idées pour préparer ce mois de décembre et les fêtes de fin d’année, les temps forts comme les visites nocturnes de noël, Nadal occitan, ou le retour d’une enquête grandeur nature avec Mister aventure, « le Sablier Magique du Père Noël », ainsi que les visites guidées de décembre à Mars.

Nous vous ferons découvrir les nouveautés au fil des semaines.



Le compte à rebours a commencé pour préparer les fêtes avec la visite LA NOCTURNE DE NOËL

À la tombée de la nuit, lorsque la ville s’illumine, imprégnez-vous de la magie de Noël au fil d’un parcours au cœur de l’Écusson qui vous mènera de la place de la Comédie à l'arc de triomphe.

Cette visite se terminera autour d’un verre de vin chaud et quelques gourmandises pour encore plus de convivialité !

DATE : 27 Novembre et les 4-11-18-21-23 décembre à 18H30

Tarifs : de 12.5 € à 14 € gratuit pour les enfants de – de 18 ans tarif spécial pour 2 personnes : 25 €

Idée cadeau …Une visite guidée privative

Pensez à vos moments de convivialité en cette fin d’année avec vos amis en ou votre famille en « team », ou avec vos équipes d’entreprise, avec une visite guidée privative et couronnez votre visite guidée du centre historique par un moment exceptionnel : un apéritif en haut de l’Arc de Triomphe



MONTPELLIER AU COEUR DE LA SÉRIE UN SI GRAND SOLEIL

La série « Un si grand soleil », vous connaissez ?

La série phare de France 2 est notamment tournée à Montpellier. Retrouvez les lieux de tournages dans le centre-ville de Montpellier et des anecdotes en lien avec vos personnages favoris dans cette visite exclusive autour de « Un si grand soleil » !

Dates : 27 novembre à 10h et les 11-20-28-30 décembre à 15h

Tarifs : 15 € gratuit pour les enfants de 12 à 18 ans



CINÉTOUR MONTPELLIER AVEC SÈT'IEMEART - Je voyage de l’autre côté de mon écran !

Bien plus qu’un simple spectateur, venez vous balader au fil des lieux de tournages emblématiques.

Partez sur les traces du cinéma by Occitanie à travers les rues de MONTPELLIER.

Cinetourisme, Pop culture, et anecdotes ont rendez-vous avec vous !

Dates : 28novembre à 14h et les 1 – 5 -8 -12 -15 -19 -22 -26- 29 décembre

Tarifs : 18,5 € gratuit pour les moins de 6 ans

MONTPELLIER DE PLACES EN PLACETTES

Partez à la découverte de nombreuses places et placettes. Vous serez étonnés d’en découvrir tant, toutes ont une histoire à raconter et nos guides pleins d’anecdotes sur chacune d’elles.

Dates : 29 novembre à 15 h et les 10-27 décembre à 10h30

Tarifs : de 9 à 11 € gratuit pour les enfants de – de 18 ans



ARCHITECTURES CONTEMPORAINES LE LONG DU LEZ

Port Marianne est le cadre idéal pour un précis d’architecture au cœur de la forêt urbaine

RBC Design, signé jean Nouvel, Le Nuage de Philippe Starck, la Mantilla de J. Ferrier, clin d’œil aux belles de Castille, le Kho I Noor de Bühler ou l’arbre Blanc de Sou fujimoto, plus qu’une visite une épopée contemporaine

Dates : le 30 novembre à 15h et les 23 et 29 décembre à 15h

Tarifs : de 9 à 11 € gratuit pour les enfants de – de 18 ans