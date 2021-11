Hérault - Vendredi 26 novembre 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Un nouveau point de situation coronavirus en Occitanie. Ce bulletin récapitulatif n°225 fait le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : 779 hospitalisations en cours (+103) dont 167 en réanimation et soins critiques (+30) et 5312 décès à l’hôpital (+19 en 3j).

Tous les indicateurs épidémiologiques confirment en ce moment une forte accélération des contaminations et leur impact en milieu hospitalier. Tous les acteurs de santé de la région sont à nouveau mobilisés face à cette 5ème vague épidémique. Pour protéger nos proches les plus fragiles et aider nos soignants, la vaccination est une priorité pour tous : dès ce week-end, 20 000 doses de vaccin seront mobilisées en Occitanie, 688 000 doses sont déjà disponibles pour les centres de vaccination et les professionnels de santé de proximité, près de 500 000 doses supplémentaires seront livrées dès la semaine prochaine auprès de l’ensemble de ces acteurs de la vaccination dans notre région.

Face aux virus de l’hiver, la protection doit être aussi un réflexe au quotidien : chacun doit renforcer les gestes barrières que nous connaissons tous.