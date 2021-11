Pézenas - Le LEAP Bonne-Terre fait son marché de Noël !

Les élèves du Lycée Privé Agricole Bonne-Terre-Pézenas proposent des festivités autour d'un

Marché de Noël pour petits et grands.

Mercredi 15 décembre 2021 à partir de 9h00



De nombreux exposants : productions du lycée, thés et épices (B&T Chineurs de saveurs), objets en bois ( L’art d’Henri), objets personnalisés (Idéa’lise), savons au lait d’ânesse (Aux Petits Sabots), santonniers (Les santons de Lucien), bijoux artisanaux , foies gras, canard et aligot (La ferme du Levezou), sacs fait main (BC Couture), Pâtes à tartiner bio, le monde d'Harry Potter (Charlie's World) et bien d'autres encore...

Restauration proposée sur place : food trucks, crêpes, La Ferme du Lévézou vous propose son aligot

Des animations : balades en calèche, quad, jeux, mini-ferme, espace photos ....

Des temps forts : Club Cheerleading du lycée et sa mascotte, Peña (Les Sulfates de Cuivre)...

Et plein d'autres surprises...

Avec la venue très exceptionnelle du père Noël !

Nous vous attendons nombreux pour partager cette journée.

Dans le respect des protocoles en cours.