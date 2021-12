Béziers - La 3ème édition d'Intersud a rencontré un franc succès !

La 3ème édition d’INTERSUD a rencontré un franc succès et permis de connecter 81 Grands comptes industriels nationaux-internationaux et 112 PME du territoire

Mercredi 24 novembre, les grands acheteurs industriels français et les acteurs économiques du territoire s’étaient donnés rendez-vous à Béziers pour la 3ème édition d’INTERSUD, dédiée à l’industrie. Organisé par la CCI Hérault, ce salon BtoB a permis à 81 Grands Comptes industriels (62 français et 19 internationaux) de rencontrer 112 PME locales venues présenter leurs solutions lors de 610 rdv individuels.

L’occasion pour nos entreprises d’approcher de grands acheteurs et d’envisager de nouvelles collaborations.

Retour sur cette journée importante pour l’avenir économique du territoire.

L’enjeu de cette journée était grand : ouvrir de nouvelles opportunités de business pour nos entreprises, partout sur le territoire national et même au-delà.

Parmi les grands acheteurs présents : Veolia, Eiffage, Cameron, Genvia, Suez, KP1, Toulouse Métropole,

Rochette Industrie, Irrifrance, CAF France, Everlia, EDF Renouvelables, Pera Pellenc, ESII...

Tous ont pu rencontrer des PME dans les domaines de la sous-traitance de capacité et de spécialité, de la maintenance, en automatisme, robotique, objets connectés, numérique, ou plus largement des solutions liées à l’Industrie du Futur et les greentechs.

Cette année, les fournisseurs d’Occitanie avaient également la possibilité d’échanger en distanciel avec de grands comptes tunisiens et algériens. Pour les aider à préparer ces rdv, les dirigeants ont été coachés en amont du salon avec les experts de la Team France Export.

Une opportunité unique d’élargir encore davantage leur business.

Au-delà des rdv BtoB, la journée fut ponctuée par différentes conférences liées aux opportunités des industries vertes sur l’Ouest Hérault, animées par GENVIA, EDF, VEOLIA, AIRBUS, CAMERON France (conférences disponibles en replay sur le facebook CCI Hérault).

Des échanges de haut niveau sur les tendances de marchés, les futures actions portées et les réflexions sur l’avenir économique du territoire.

Enfin, le « Grand Prix INTERSUD », nouveauté 2021, a permis de mettre en avant 7 start-ups développant une application industrielle, issues des pépinières Innovosud, Gigamed, la French Tech et du Bic de Montpellier.

Se sont ainsi challengées :

APPLEXIA : fournisseur de solutions pour le contrôle et la mesure

AQUATECH INNOVATION : solution de collecte, assainissement, recyclage de la ressource en Eau

DEEPBLOO : solution numérique dans le secteur de l’énergie

TECWEC NETWORK : nouvelle génération de router SDN avec fonction exclusive d’agrégation de liens IP

AILEX : solution de mobilité aérienne

KIPSUM : solution de diminution des factures énergétiques

BIMPAIR : Systèmes de gestion d’air comprimé & de gaz haute pression

La CCI Hérault représente les intérêts de 87 000 entreprises. Assurant un rôle de corps intermédiaire à vocation économique, elle promeut le développement des entreprises et des territoires.

C’est la start up Bimpair (Dirigeante : Nancy AGHILONE) qui a convaincu le jury avec ses solutions de gestion de gaz haute pression, nomades et rechargeables. Positionné comme une réelle innovation du gonflage dans le domaine du pneumatique (produit utilisé et recommandé par Michelin Motorsport notamment), BIMPAIR répond à différentes applications industrielles.

Décision du jury : les 7 start up présentes seront toutes conviées le 20 janvier prochain pour présenter leurs solutions à Toulouse auprès des membres du Club stratégie Achats de Haute Garonne.

« Quelle journée ! Aujourd’hui, à Béziers, c’est tout l’écosystème industriel qui s’est réuni pour la 3ème édition d’Intersud. La CCI a une nouvelle fois démontré sa place centrale dans l’accompagnement et le développement d’une industrie compétitive, attractive et durable

sur le territoire. Nous lancerons dans un mois une enquête pour évaluer quantitativement les retombées en termes de commandes pour nos PME. L’année dernière, 2.5M€ s’était conclus lors d’Intersud. Nous espérons bien sûr dépasser cet objectif ! Encore un grand merci à tous nos partenaires pour la qualité et l’efficacité de cette journée. Plus que jamais, nous jouons collectif pour l’industrie ! » a conclu André Deljarry, Président de la CCI Hérault, 1er Vice-Président de la CCI Occitanie