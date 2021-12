Frontignan - Projet cœur de ville : Venez consulter les avis et idées des habitants à la Maison des projets

Après des mois d’expérimentations et de concertation citoyenne menées dans le cadre du vaste projet de requalification du cœur de ville, restitution et perspectives seront bientôt rendues publiques.

Pour mener à bien son grand projet de requalification du cœur de ville, engagé pour un budget de 35 M€ sur 10 ans, avec Sète agglopôle Méditerranée, le Département de l’Hérault, la Région Occitanie et l’État, la municipalité a choisi la concertation citoyenne pour dessiner le cœur de ville de demain avec les habitant·e·s, commerçant.e.s et autres usager.e.s désireux d’y prendre part.

Ainsi, après avoir mis en place une expérimentation de piétonnisation du quai Voltaire devant les anciens chais Botta en juillet dernier, la ville a ouvert, le 24 septembre, la Maison des projets, pour permettre au plus grand nombre de s’inscrire dans cette démarche participative et de donner son avis. Une carte collaborative a également été proposée, en ligne sur le site de la ville, fontignan.fr, tandis qu’une série de 4 balades urbaines thématiques a permis au public de re-découvrir le cœur de ville autrement et de s’exprimer quant à ses attentes en matière de requalification.

La concertation s’est poursuivie avec les ateliers d’exploration et d’expression plastique Ouvrir les imaginaires, destinés à imaginer « sans limites » le Frontignan la Peyrade de demain et recueillir l’avis de toutes et tous.

Fin octobre enfin, ce sont les ateliers Désirs de ville qui étaient mis en place afin de réfléchir ensemble sur les désirs et besoins de demain.

L’heure du bilan :

Les avis et idées des habitants émis lors de cette grande concertation citoyenne seront disponibles au sein de la Maison des projets à compter du lundi 29 novembre et jusqu’au vendredi 10 décembre prochains. Une restitution publique et les perspectives d’intégration dans le projet de requalification du cœur de ville seront présentées début 2022.

Pratique :

Maison des projets : rue Victor-Anthérieu

Ouverture au public les : lundis, mardis, mercredis, vendredis de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30 ; ainsi que les jeudis de 9h à 13h et de 14h30 à 17h30 et les samedis de 10h à 12h.