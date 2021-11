Carcassonne - La Banque Alimentaire de l'Aude et GRDF renouvellent leur partenariat

Le 22 novembre 2021, Bernard BONNES, Président de la Banque Alimentaire de l’Aude et Claude BOMPARD, Directeur Territorial GRDF de l’Aude et des PO, ont réaffirmé leur confiance mutuelle et leurs engagements communs en faveur des plus précaires, à travers la signature d’une convention de partenariat.

Un engagement qui s’inscrit dans la durée

Depuis plus de 10 ans, GRDF, acteur de proximité engagé en faveur de l’insertion, est l’un des partenaires historiques de la Fédération Française des Banques Alimentaires. L’entreprise et ses collaborateurs accompagnent tout au long de l’année les 79 Banques Alimentaires réparties sur le territoire avec comme objectif commun de s’engager pour une société plus juste, plus responsable et plus solidaire. C’est ainsi, par exemple, que de nombreux salariés de GRDF s’impliquent bénévolement lors de la grande collecte annuelle qui aura lieu cette année du 26 au 28 novembre prochains.

GRDF poursuit son action auprès de la Banque Alimentaire de l’Aude

Dans un contexte sanitaire encore compliqué, de nombreuses personnes sont impactées au quotidien et la demande d’aide alimentaire a augmenté de manière significative. GRDF renouvelle donc son soutien à la Banque Alimentaire de l’Aude en lui versant un don de 1500 € destiné à participer aux frais d’organisation de la grande collecte annuelle mais également en mobilisant ses salariés bénévoles pour s’investir localement lors de cet événement.

Un moment de mobilisation essentiel

La collecte nationale est un moment fort de l’année durant lequel l’appel aux dons de denrées alimentaires auprès des particuliers est réalisé. Les dons viennent aider un bénéficiaire proche de chez vous dans la mesure où chaque denrée alimentaire récupérée par les bénévoles est redistribuée dans le département où elle a été collectée. Bénévoles ou donateurs, chacun peut ainsi se mobiliser pour faire avancer la chaine de la solidarité.