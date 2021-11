Pézenas - Un petit festival de propositions à destination de la jeunesse !

Pézenas : la Ville lance la Semaine récréative ce week-end

En attendant les festivités de Noël, la Ville de Pézenas organise la Semaine récréative, un petit festival de propositions à destination de la jeunesse du 27 novembre au 5 décembre 2021.

Parmi ces propositions, les Piscénois seront heureux de retrouver la fête foraine dans qui sera pour l'occasion installée sur la place du 14 juillet, plus de 15 attractions raviront sans doute les plus petits, comme les plus grands. Elle sera ouverte les après-midis le mercredi (14h-19h) et le week-end (14h-20h) et en fin de journée les autres jours de la semaine (lundi, jeudi et vendredi de 17h à 19h et le mardi de 17h à 20h).

D'autres rendez-vous compléteront ce nouveau temps Piscénois : Bourses aux jouets les dimanches 28 novembre et 5 décembre, chasse au trésor le samedi 4 décembre, festival des jeux vidéos le 4 et 5 décembre.... Une programmation culturelle dédiée est aussi mise en place avec l’exposition de marionnettes “L’Asie au bout des doigts” à l’Hôtel Flottes de Sébasan jusqu’au 31 décembre et le film d’animation jeunesse “Ron Débloque” au Cinéma de Pézenas le samedi 27 novembre. Le programme complet de la Semaine récréative, Festival de la jeunesse, est disponible sur le site web de la Ville : www.ville-pezenas.fr

Pour permettre l’accueil de la foire aux manèges, le parking du 14 juillet est interdit au stationnement du 24 novembre au 6 décembre 2021. D’autres parkings à proximité sont disponibles : Pré St Jean, Fronton, parking Voltaire ou encore, Les Cordeliers.