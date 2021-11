Haute-Garonne - Le Syndicat d'énergie à la rencontre des élus locaux à Auzeville-Tolosane

Maires et délégués étaient nombreux à se déplacer mercredi 10 novembre à Auzeville-Tolosane à la réunion territoriale de proximité organisée par le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) en présence des représentants d’Enedis et des entreprises de travaux. Voici quelques exemples des échanges riches et variés…

Le SDEHG, service public de l’énergie en Haute-Garonne

Thierry Suaud, Président du SDEHG, a d’abord rappelé les actions menées par le Syndicat en faveur de la transition énergétique des communes de la Haute-Garonne. Le SDEHG est un outil de mutualisation à l’échelle départementale rendant l’accès à l’énergie et à la transition énergétique plus efficace et égalitaire pour nos collectivités et nos concitoyens. Il apporte son expertise technique aux communes pour les conseiller dans leurs différents projets de transition énergétique. Pour en savoir plus : www.sdehg.fr

Une politique budgétaire rigoureuse et maîtrisée

Le Président rappelle que les missions du Syndicat qui reposent sur des valeurs fortes de solidarité, de mutualisation et de redistribution, exigent qu’il garantisse le meilleur service aux communes, qu’il puisse assurer l’entretien et le développement des réseaux d’électricité et d’éclairage public mais aussi qu’il soit un partenaire clef de la transition énergétique et de l’innovation en la matière, dans nos territoires. Ceci exige de préparer l’avenir du Syndicat en construisant une politique budgétaire rigoureuse et maîtrisée.

La nouvelle feuille de route budgétaire, adoptée à l’unanimité lors du dernier Comité Syndical du 20 octobre, va permettre au Syndicat de maîtriser son budget tout en poursuivant ses investissements et aller plus loin dans la transition énergétique.

Un nouveau modèle d’éclairage public respectueux de l’environnement

Le SDEHG développe ses actions en faveur de la transition énergétique. Parmi celles-ci, un projet est lancé pour concevoir un nouveau modèle d’éclairage public respectueux de l’environnement et la biodiversité conciliant économies d’énergie, maîtrise des dépenses publiques et réduction de la pollution lumineuse. Ce projet associera d’autres acteurs spécialisés sur les questions énergétiques comme Sébastien Vauclair, docteur en astrophysique et spécialiste des questions de pollution lumineuse, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), la Région Occitanie, l’Entente des Syndicats d’Occitanie. L’objectif est notamment de répondre aux exigences de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses qui interdit, d’ici janvier 2025, les installations lumineuses dont la proportion de lumière émise au-dessus de l’horizontale est supérieure à 50%. Les luminaires principalement concernés sont ceux de type « boule ».