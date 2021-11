Europe - Des approvisionnements durables en matières premières critiques cruciales pour l'industrie européenne

Les députés souhaitent que l’UE soit moins dépendante des importations de matières premières critiques cruciales pour ses industries stratégiques.

Pour devenir plus numérique, efficace sur la plan énergétique et climatiquement neutre, l'UE aura besoin de matières premières critiques (MPC) telles que le lithium et le cobalt pour la construction de batteries et de moteurs électriques.

Les chaînes d'approvisionnement mondiales déjà fragilisées ont été fortement frappées par la pandémie de Covid-19. En effet, la crise a entraîné des pénuries de matières premières critiques en Europe et l'industrie a eu bien des difficultés à sécuriser l'accès aux ressources.

Inverser la dépendance de l'UE aux importations

La forte dépendance de l’UE aux importations provenant de sources uniques rend sa chaîne d'approvisionnement vulnérable. La Chine, par exemple, représente 98 % de l'approvisionnement de l'UE en terres rares, 98 % des approvisionnements en borate proviennent de Turquie et 71 % des besoins en platine de l'UE sont importés d’Afrique du Sud.

Durant la session plénière de novembre, afin de mettre fin à cette dépendance, les députés se prononceront sur un rapport demandant à la Commission de présenter une stratégie européenne globale pour les matières premières critiques. Cette stratégie devra être fondée sur des normes élevées en matière de droits environnementaux, sociaux et humains et sur un approvisionnement durable.

Les députés souhaitent que l'UE diversifie ses sources d'approvisionnement en MPC et réduise sa dépendance vis-à-vis de quelques pays tiers. Le rapport propose que l'UE renforce les partenariats et accords commerciaux existants, tout en explorant d’autres pistes avec de nouveaux pays. Selon le rapport, tout accord doit tenir compte de l'empreinte environnementale des importations et les MPC doivent être extraites de manière responsable, en respectant la santé et la sécurité des travailleurs et en garantissant des emplois et des conditions de travail décents.

Recyclage des matières premières dans l'UE

Les matières premières peuvent être recyclées à partir de produits plus anciens. Elles sont alors appelées matières premières secondaires. Les députés souhaitent promouvoir le recyclage et la récupération des matières premières critiques provenant de l’exploitation minière et des flux de déchets commerciaux et demandent également d’établir des objectifs de recyclage spécifiques pour les matières premières critiques.

Dans une résolution adoptée le 9 février 2021, en réponse au plan d'action de la Commission sur l'économie circulaire de mars 2020, le Parlement demande des règles de recyclage plus strictes et des objectifs contraignants d’ici 2050 pour l’utilisation des matières premières et l’empreinte de consommation.

Une stratégie globale pour les matières premières critiques contribuerait à renforcer l'écosystème industriel de l'UE et à préserver les emplois dans le secteur industriel.

Le secteur des matières premières représente environ 350 000 emplois dans l'UE et plus de 30 millions d'emplois dans des industries manufacturières en aval en dépendent. L'évolution vers une économie plus circulaire pourrait entraîner une augmentation nette de 700 000 emplois dans l'UE d'ici 2030.

