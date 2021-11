Béziers - Le cyclo-cross de Béziers revient le 5 décembre 2021 à Montflourès

Le Béziers Méditerranée Cyclisme est à nouveau organisateur, à 15 jours d’intervalles, de son second cyclo-cross de Béziers – Montflourès qui se déroulera le dimanche 5 décembre 2021 à partir de 10h.

Une épreuve support du Championnat d’Occitanie des écoles de vélo.

À partir de 12h les écoles de vélo se disputeront les titres de Champions d’Occitanie FSGT de la catégorie poussin à minime. Une nouvelle fois, le comité régional et départemental font confiance au BMC Béziers pour l’organisation du championnat régional.

Pour toutes les autres catégories les épreuves comptent pour le Trophée de l’Hérault mais seront aussi support pour le Championnat de l’Hérault de cyclo-cross FSGT.

Finir la saison dans la bonne humeur avec l’épreuve à l’américaine.

À 14h30 ça sera l’heure de l’épreuve dite à « l’américaine » par équipe de 2 coureurs, les concurrents devront faire équipe à tour de rôle pour l’emporter. Les minimes pourront courir par équipe de 3 coureurs.

De l’animation toute la journée, buvette et restauration sur place, encore une belle journée qui se prépare dans les sous-bois biterrois.

Le BMC Béziers œuvre pour multiplier les organisations et remercie l’ensemble de ses bénévoles et l’ensemble de ses partenaires comme la ville de Béziers, Eden Auto BMW Mini, le groupe Angelotti, Shilton, Eoze, Harmonie Mutuelle, GO Sport Béziers et Colombiers, Hérault sport, PolySon, Aceb.

Infos pratique :

Plaine de jeux de Montflourès

Traverse de Colombiers 34500 Béziers

Horaires :

10h00 - 10h20 Minimes

10h30 - 11h Cadettes / Cadets

11h10 Seniors (50min)

11h11 Juniors / Masters et Dames seniors et juniors (40min)

12h00 - 13h00 école de vélo.

13h15 Première remise des prix

13h30 pause

14h30 Course à l’américaine

15h30 Remise des prix

Lien vers les engagements en ligne à venir ! Restez connecté !